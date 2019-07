"Primero el ambiente, vinieron más de 100.000 personas. Nos dicen que 10.000. Están locos. Nosotros tocamos en vivo y sabemos la cantidad de gente, solamente al frente mío había 10.000 personas , en todo el tomate 100.000 personas. Esto es histórico, esto no ha pasado en la historia de Puerto Rico. Dejen de tratar de engañar a la gente, la gente está molesta. Ricky si tu no te quitas todo lo que va a pasar es culpa tuya, no nos eches la culpa al pueblo, la culpa es tuya, cabrón. Tienes que renunciar".