Y es que desde la publicación de su primer disco Baby One More Time, en 1999, la chica de las coletas y aspecto angelical se convirtió en una obsesión para miles. Pero Britney no quería ser siempre la niña del Club de Disney (donde empezó su carrera) y ya en su disco de 2001 lanzó el tema I'm a slave for you, en el que explotó toda su sensualidad.