"Cuando llegaron a su fin, fue una decisión tomada porque elegimos ser felices. Al fin y al cabo, esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación solo por miedo a estar sola, miedo a no poder sobrevivir. Continuar en un matrimonio solo por miedo es como menospreciar tu vida", aseguró la actriz, que se refirió al divorcio más como un acto de valentía que un fracaso personal.