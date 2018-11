El inglés Benedict Cumberbatch es hoy uno de los actores del momento. Con sus profundas interpretaciones ante las cámaras, no hay un sólo director que no quiero trabajar con él. "La gran alegría de actuar es la transformación: alejarse de lo que sé o de quién soy", revela con franqueza el actor de 42 años. Admite que tiende a gravitar hacia personajes extremos, ya que difieren de su verdadera personalidad. Entre los papeles más difíciles del actor se pueden mencionar a Alan Turing, que era un genio matemático, en The Imitation Game o al periodista y fundador de WikiLeaks Julian Assange en The Fifth Estate.