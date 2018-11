La historia de un emigrante que trabaja de sol a sol, que tiene hijos grandes a los que no entiende porque no hablan español, es la perfecta caracterización de los miles de indocumentados que viven en los EEUU y que como dice la propia canción ¨han sentido miedo al ver una camioneta de emigración¨ por la inminente posibilidad de ser deportados y la existencia al límite tras la carencia de un status legal definitivo.