Los galardonados podrán continuar sus cursos de estudios musicales en universidades tan reconocidas como la Escuela de Música de Berklee, The New School, la Faculdade de Música Souza Lima, The City College of New York, la Universidad Estatal de Colorado (CSU) o la New School of Jazz, así como la Pontificia Javeriana de Bogotá y el Conservatorio de Música de Puerto Rico, entre otros.