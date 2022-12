“No Vacancy”: cerca de Art Basel, 12 hoteles icónicos de Miami Beach se visten de arte

"No Vacancy", durante Miami Art Week, es a la vez una exposición y una competencia de arte. (Ronen Suarc)

No Vacancy es una competencia de arte con jurado que apoya y celebra principalmente a artistas locales, provoca un discurso crítico y alienta al público a experimentar los famosos hoteles de Miami Beach como destinos temporales de arte por derecho propio. Se celebra, como otras actividades de Miami Art Week, en coincidencia con Art Basel. Pero con una distinción en 2022: la alcaldía de la ciudad, en colaboración con la Autoridad de Convenciones y Visitantes local (MBVCA), presentó la edición más grande hasta la fecha.

Las instalaciones estarán disponibles para el público hasta el 8 de diciembre. Se trata de un programa de 12 artistas que crearon obras específicas para 12 hoteles icónicos de la playa. Cada artista o colectivo seleccionado recibió un estipendio de USD 10.000 para realizar su proyecto en cada ubicación.

Para esta tercera edición, los creadores fueron elegidos de una convocatoria emitida por la ciudad y los seleccionaron representantes del Comité de Arte en Lugares Públicos local, el Consejo de Artes Culturales (CAC) y MBVCA. El concurso otorgará USD 35.000 en premios a dos participantes, que incluyen un premio del público de USD 10.000 que da la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami, y un premio del jurado, integrado por profesionales del arte locales, de USD 25.000.

Los ganadores se anunciarán el mismo 8 de diciembre. El público puede emitir su voto en la página web de No Vacancy.

Estos son los hoteles y las instalaciones que conforman No Vacancy:

"Beatriz Chachamovits", de Beatriz Chachamovits, en Esmé Miami Beach Hotel. (Ronen Suarc)

Avalon Hotel

Jessy Nite: In Your Eyes, I Come Alive

Jessy Nite es una artista multidisciplinaria especializada en instalaciones interactivas, experienciales y arraigadas a un sitio en particular. Sus narraciones audaces cobran vida a través de una variedad de tipografía, geometría e ilustración, en colores pastel. Al aprovechar la luz del sol a través de instalaciones ya existentes, la artista recurre a las sombras para revelar mensajes y contar historias en las ciudades. Usando su posición en tiempo real, el Sol se convierte en el narrador.

Dónde: 700 Ocean Drive, Miami Beach





"Sea Show", de Claudio Marcotulli, en el Hotel Croydon.

The Betsy South

Sri Prabha: Cosmic Occupancy

Una selección de tres proyecciones de video separadas presentará elementos de bosques antiguos, cuevas de lava, fósiles, flora y fauna fusionados con texto, mandalas en movimiento y campos de luz para alentar y crear conciencia sobre el lugar de los seres humanos en el universo. Se colocará una versión web con un código QR/URL en el sitio y contendrá videos de formato más largo y NFT para que las personas vean o usen el sonido simultáneamente con la experiencia física en la web del artista.

Dónde: 1440 Ocean Drive, Miami Beach

Cadillac Hotel

Brookhart Jonquil: Liguus

El título, Liguus, se refiere a un caracol de árbol nativo de los Everglades, a partir del cual se modela la escultura. Desde que el escultor comenzó este proyecto, la especie ha llegado al borde de una extinción segura. El caracol es uno de los personajes de esta historia: el otro es la orquídea monje africana, vista a través del agua en el espacio interior de la escultura. Esta orquídea alguna vez fue catalogada como una especie invasora en sí misma, pero después de viajar por Florida, adaptarse e hibridarse, obtuvo el estatus de naturalizada. Un tercer personaje es el yo que crea el trabajo al percibir ese un paisaje sumergido en el agua, magnificado y fragmentado en las facetas de la escultura.

Dónde: 3925 Collins Avenue, Miami Beach

Catalina Hotel

Charo Oquet: Maxi-Building on the Baroque

Maxi, que proviene de la palabra maximalismo, hace referencia al espectáculo en la moda. Su belleza radica en el exceso y el eclecticismo. A lo largo de la historia, el maximalismo en la moda se usa en términos de estética audaz e intrincada o siluetas exageradas asociadas con la extravagancia y el estilo. Enormes y brillantes, las instalaciones escultóricas de Oquet transforman los materiales simples como hormigón, yeso, madera y tela en estructuras duraderas pero de apariencia efímera. Con el atractivo áspero y arenoso de un sitio de construcción, estas configuraciones desenfrenadas son decididamente anti-monumento, reflejando el caos y la inestabilidad que rodea la vida contemporánea a través del color y la forma.

Dónde: 1732 Collins Ave., Miami Beach





"Patria y vida", del dúo americano-cubano Wright-Millares, en el hotel Faena. (Ronen Suarc)

Hotel Croydon

Claudio Marcotulli: Sea Show

A primera vista, Sea Show aparece como una colorida escultura lumínica instalada en la pared, pero de repente se transforma. Los patrones de luces de colores a los lados comienzan a mezclarse con las imágenes que aparecen en el monitor de TV oculto en su centro, cambiando inmediatamente la experiencia sensorial del espectador, coloreada por la abstracción, la animación y la narración de historias. Sea Show toma prestado su nombre del popular evento anual Air & Sea Show, dándole un giro caprichoso y planteando preguntas críticas sobre el papel del medio ambiente en nuestras vidas y nuestro voraz consumo.

Dónde: 3720 Collins Avenue, Miami Beach





Esmé Miami Beach Hotel

Beatriz Chachamovits: Carcass

Esta instalación de cerámica construida a mano aborda el tema de la degradación de los océanos a través de los lentes del blanqueamiento de corales, su recolección y la contaminación plástica. Cada escultura es una curaduría cuidadosa que muestra especies en peligro de extinción del arrecife de la Florida. Estas esculturas están rodeadas de piezas de cerámica de elementos de basura cotidianos que terminan en el océano y se colocan sobre un lecho de arena.

Dónde: 1438 Washington Avenue, Miami Beach

"Liguus", de Brookhart Jonquil, en el Cadillac Hotel. (Leydi Torres)





Fontainebleau Miami Beach

Esben Weile Kjær: HYPER!

HYPER! es una nueva escultura y performance que el artista danés presenta en colaboración con Bas Fisher Invitational (BFI, Miami) y la curadora danesa Anna Frost. Consiste en plantas carnívoras inflables gigantes en material plateado reflectante, parecidas a las famosas esculturas de tulipanes de Jeff Koons. La escultura se activará dos veces durante la Miami Art Week con un espectáculo de danza de dos horas en el que Kjær y cuatro artistas saltan sobre ella y son absorbidos por sus telas plateadas flexibles. En la actuación los bailarines simulan comerse unos a otros e hiperventilar, construyendo escenarios escultóricos y composiciones que cuentan historias sobre el impulso de la humanidad por crear, la belleza de la naturaleza salvaje y nuestros intentos por dominarla.

Dónde: 4441 Collins Avenue, Miami Beach





Faena Miami Beach

Antonia Wright y Rubén Millares: Patria y vida

Patria y Vida es una escultura de luz a gran escala que celebra el derecho de las personas a protestar pacíficamente utilizando la barricada como símbolo de resistencia global. El 11 de julio del año pasado, los cubanos protestaron en la isla por primera vez en casi 30 años y muchos fueron encarcelados como sanción La expresión Patria y vida se corea en las calles y se ha convertido en el himno anticomunista de los cubanos. Para esta nueva escultura, 25 barricadas de control de multitudes con luces LED se unen en una composición desordenada para conmemorar los actos globales de resistencia no violenta.

Dónde: 3201 Collins Avenue, Miami Beach

"A Land Remembered", de Magnus Sodamin, en el Loews Miami Beach Hotel. (Ronen Suarc)

International Inn On the Bay

Justin H. Long: Angle of Vanishing Stability (AVS)

El ángulo de fuga de estabilidad AVS es un término utilizado en la arquitectura naval para medir cuánto puede escorarse un barco antes de volcarse por completo. AVS explora el filo de la navaja del equilibrio, encontrando el límite y aprendiendo a sobrevivir si todo se pone patas arriba.Esta pieza se compone de un velero que está completamente volcado, suspendido 10 pies en el aire únicamente por su mástil. El artista había utilizado este velero, el Capitán Winky, como plataforma performativa para su práctica a través de regatas y experimentaciones durante los últimos 10 años.

Dónde: 2301 Normandy Drive, Miami Beach





Loews Miami Beach Hotel

Magnus Sodamin: A Land Remembered

Al crear un mural de vinilo para exteriores de gran tamaño en un marco fabricado a medida, el autor busca cautivar al espectador con la inspiración de los Everglades. Este trabajo celebra la historia natural de Florida y sirve como una ventana al paisaje subdesarrollado del pasado. Para este, Sodamin colaboró con el artista James Brazil a fin de desarrollar columnas de luz que reflejen el entorno circundante. Espera que, a través de este trabajo, turistas y visitantes vean un reflejo de nuestro entorno local y conmemoren el pasado y el presente de Florida.

Dónde: 1601 Collins Avenue, Miami Beach





"Treading Water", de Michelle Weinberg, en el Royal Palm South Beach. (Ronen Suarc)

Riviera Suites South Beach

Maritza Caneca: Submersion in Blue

Para esta artista brasileña radicada en Miami, las piscinas son espejos mágicos de las personas y los lugares que las rodean. Caneca creó Submersion in Blue luego de regresar a la finca de sus abuelos, en Brasil, después de décadas, y encontrarla vacía. Esto la llevó a un largo viaje, en el que aprendió sobre los rituales y el mantenimiento de las piscinas en todas partes, desde Budapest hasta La Habana. Sus fotografías dinámicas de piscinas están inspiradas en las obras de Edward Hopper y David Hockney.

Dónde: 318 20th Street, Miami Beach





Royal Palm South Beach

Michelle Weinberg: Treading Water

Gran parte del tema y la motivación del trabajo de la artista surge de un deseo de recuperar el valor y el significado de lo banal, lo pasado por alto, lo desechable. Material de embalaje, escaparates vacíos, muebles de estudio funcionales son la cultura de la materia prima que le atrae. Para No Vacancy, Weinberg exhibe dibujos que procesan la experiencia de vivir a la orilla del agua. Los dibujos de Treading Water se hacen deslizando papel carbón entre hojas dobladas de papel morera y, al hacerlo, las imágenes se transfieren de un lado de la página al otro en una especie de proceso de pseudo impresión.

Dónde: 1545 Collins Avenue, Miami Beach

"Maxi-Building on the Baroque", de Charo Oquet, en el Catalina Hotel. (Ronen Suarc)

