Cómo será la vuelta a clases en el sur de la Florida en medio del nuevo pico de COVID-19

Estudiantes asisten a una escuela en Miami Lakes, Florida (EEUU). Fotografía de archivo. EFE/Cristobal Herrera-Ulashkevich

Los números son poco alentadores. El índice de positividad promedio de COVID-19 de los últimos siete días en el condado de Miami Dade ha ascendido a un 28 por ciento (aumento exponencial comparado con menos de un 1 por ciento que se reportaba cinco semanas atrás). Lo bueno es que en medio de este contexto, la cantidad de pacientes en terapias intensivas es de 163. En otros picos de la pandemia ese número ascendía a cerca de mil.

Pero el hecho de que, al parecer, la variante Ómicron genere infecciones más leves, no quiere decir que las personas no tengan miedo. Sobre todo sabiendo que es una variante que fácilmente se contagia a menores de edad que esta semana están volviendo a clases tras las dos semanas de receso de invierno.

Lamentablemente, para confusión de padres y alumnos, las reglas no son las mismas en todos lados. Por esta razón, elaboramos una guía de cuáles son las condiciones de la vuelta a clases en el sur de la Florida.

El 60 % de los encuestados se mostró a favor del uso de los tapabocas en los planteles educativos y el 61 % considera que la explosión de la pandemia "era evitable", según el sondeo realizado a 997 personas. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

¿Cuáles son las condiciones de la vuelta a clases en el sur de la Florida?

En las escuelas públicas de Miami Dade todos los adultos que ingresen a un establecimiento educativo (profesores, empleados de la escuela en general e incluso padres) están obligados a llevar una máscara cubriendo su boca y nariz mientras se encuentren en un espacio cerrado -esto incluye los autobuses escolares-. Para los estudiantes, las máscaras son recomendadas pero no exigidas, al igual que la vacunación. El gobernador Ron DeSantis aprobó una ley en noviembre en la que le prohíben a los distritos escolares exigir el uso de máscaras a los menores y deja en manos de los padres esa decisión. Con estos requisitos, las clases se mantienen en modalidad presencial. En cuanto al aislamiento, se sigue la directiva de los CDC (Centros para el Control de Enfermedades, según sus siglas en inglés) de que una persona sin síntomas puede volver a clases tras cinco días desde que se detectó la infección.

En las escuelas públicas del condado de Broward solo se le exige el uso de máscaras tapa bocas a los proveedores y visitantes de las escuelas. Para los estudiantes y para quienes trabajan en los colegios no hay una exigencia, aunque se les recomienda el uso de máscaras. Las vacunas también son recomendadas pero no obligatorias, y el protocolo de aislamiento es el establecido por los CDC. Las clases son en persona.

Florida, donde la variante Delta ha disparado la pandemia, ha sido el punto focal de un debate nacional sobre el mandato de uso de máscaras en las escuelas. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Las escuelas católicas que pertenecen a la arquidiócesis de Miami anunciaron que se le exigirá el uso de máscaras a los estudiantes y a los empleados de los colegios, sin importar si están vacunados o no. Solo se harán excepciones en casos en los que los padres explícitamente pidan que a sus hijos no los obliguen a usar máscaras. Las clases son en persona, y la vacunación es recomendada pero no obligatoria.

La Universidad de Miami ha ido más allá y anunció clases virtuales durante las dos primeras semanas del semestre de primavera, que comienza en la segunda quincena de enero. Después del 31 de enero, cuando vuelva a clases presenciales, los estudiantes deberán presentar un examen de COVID-19 negativo realizado como máximo 72 horas antes de volver a clase. A quienes viven en los dormitorios universitarios se les realizará un examen de coronavirus antes de entrar.

La Universidad Internacional de la Florida está aconsejando el uso de máscaras aunque no lo está exigiendo. Estudiantes y empleados deberán completar un cuestionario de salud en línea cada vez que quieran ingresar al campus. Sus clases se mantienen en persona.

El Miami Dade College también recomienda, pero no exige, vacunas y máscaras. Sus clases son en persona a partir del cinco de enero. Por su parte, el Broward Community College, tiene las mismas reglas.

