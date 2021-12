Por primera vez una mujer dirigirá la policía de Nueva York

Keechant Sewell

Keechant Sewell, actual jefa de detectives del condado neoyorquino de Nassau, se convertirá en la primera mujer al frente de la policía de Nueva York desde que se creó hace 176 años, según el anuncio realizado por el alcalde electo de la ciudad, Eric Adams.

Según publican medios locales, Adams dijo que Sewell, de 49 años, “es una luchadora contra el crimen de probada eficacia, con la experiencia y la inteligencia emocional necesarias para ofrecer a los neoyorquinos la seguridad que necesitan y la justicia que merecen”.

El alcalde electo, antiguo capitán de la policía Nueva York, prometió cuando llegó al cargo que nombraría a una mujer como máxima responsable de la policía y realizó un proceso de selección por todo el país.

Según el portal NY1N, Adams también barajó como candidatas a la ex jefa de Seattle Carmen Best, la comisaria de Filadelfia Danielle Outlaw, la ex jefa de Newark Ivonne Roman y la jefa de patrulla de la policía de Nueva York Juanita Holmes.

Este medio asegura que Sewell, nacida en Queens (Nueva York), será la tercera persona afroamericana que dirige la policía neoyorquina, después de Benjamin Ward y Lee Brown, que ejercieron sus funciones en las décadas de 1980 y 1990.

Por su parte, Adams será el segundo alcalde negro en la historia de la ciudad. Ambos asumirán el 1 de enero.

Eric Adams, alcalde electo de Nueva York (Reuters)

Sewell heredará un departamento de policía con unos 35.000 agentes en constante cambio, que ha tratado durante las últimas décadas de mantener bajos unos niveles de violencia que ahora están subiendo, especial con motivo de la pandemia. Además deberá restablecer la confianza de la población en la policía, acusada de tener en sus filas agentes violentos, racistas y corruptos.

La seguridad fue uno de los principales temas de la campaña electoral del alcalde.

Adams, cofundador del 100 Blacks in Law Enforcement Who Carre, un grupo de defensa que busca una reforma de justicia penal y se opone a la brutalidad policial, ha prometido nuevas estrategias para combatir el crimen, incluido el regreso de los patrullajes a pie.

El New York Post reportó que Sewell impresionó a Adams al inicio del proceso de búsqueda por una comisionada de la policía, y que su selección había sido “una corazonada”.

(Con información de AFP, AP y EFE)

