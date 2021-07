EEUU: fallo a favor de una universidad que exigirá que sus alumnos estén vacunados contra el COVID-19

Un letrero dirige a los trabajadores de la salud a un ensayo para la administración de la vacuna contra el coronavirus en Indiana University Health en Indianápolis (Foto: REUTERS)

Un juez federal dictaminó este lunes que la Universidad de Indiana podrá exigir que sus alumnos estén vacunados contra el COVID-19 para poder asistir a clases presenciales, en lo que sería el primer fallo de este tipo en Estados Unidos.

Un grupo de ocho estudiantes, representados por el mismo abogado, argumentó que la exigencia de estar vacunados violaba su derecho a la integridad física y a la autonomía. Además, sostenía que las vacunas contra el coronavirus solo tienen la autorización de uso de emergencia por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos y no deben considerarse como parte del plan común de vacunación que piden los centros educativos, informó The New York Times.

“Lo que tenemos aquí es que el gobierno los obliga a hacer algo a lo que se oponen enérgicamente y que su cuerpo sea invadido en el proceso”, dijo el abogado James Bopp Jr.

El abogado, quien es un activista de causas conservadores, reveló que sus honorarios serán pagados por Frontline Doctors, una organización que maneja una activa agenda anti vacunas en redes sociales y otros medios.

En mayo la universidad anunció a los profesores, al personal administrativo y a los alumnos que debían estar vacunados contra el COVID-19 antes iniciar el nuevo ciclo de clases en septiembre. En junio, Bopp presentó la demanda.

Una joven es vacunada (Foto: EFE)

La universidad, para hacer el cumplir el mandato de estar vacunados, dijo que los estudiantes que no recibieran la dosis se les cancelaría sus matricula y se les prohibiría ingresar al campus.

No obstante, hay excepciones a esta exigencia: quienes presentan algún tipo de alergia u otro tipo de impedimento médico, por objeciones religiosas o quienes desean cursar de forma virtual.

Este lunes, el juez federal Damon R. Leichty, dijo que si bien reconoce que los estudiantes pueden rechazar el mandato de estar vacunados exigido por la universidad, ese derecho se contrapone al interés general del Estado en preservar la salud de las personas.

“La 14° Enmienda permite a la Universidad de Indiana seguir un proceso razonable y debido de vacunación en el interés legítimo de la salud pública para sus estudiantes, profesores y personal”, dijo en su fallo, señalando también que la institución académica había hecho excepciones para los estudiantes que lo objetaron.

En Estados Unidos, las universidades han presentado distintas estrategias para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Entre estas está pedir que sus alumnos estén vacunados para poder asistir a clases presenciales y poder moverse libremente por el campus.

Seguir leyendo: