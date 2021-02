La policía de Los Ángeles abrió una investigación interna por una aberrante tarjeta de San Valentín con la imagen de George Floyd

El rostro de George Floyd se ha vuelto un símbolo en la lucha contra el racismo y los abusos policiales. REUTERS/Mike Segar/File Photo

El Departamento de Policía de Los Ángeles inició una investigación interna después de que un oficial informara que una foto de George Floyd con las palabras “Me quitas el aliento” en un formato similar al de San Valentín estaba siendo “distribuida” por otros oficiales, dijo el jefe Michel Moore.

Moore dijo que el oficial que presentó la queja será entrevistado este lunes, y el objetivo del departamento es determinar exactamente dónde y cómo la imagen pudo haber llegado al lugar de trabajo, en línea o de otro modo, y quiénes pudieron haber estado involucrados.

“Nuestra investigación es para determinar la exactitud de las acusaciones y al mismo tiempo reforzar nuestra tolerancia cero para cualquier cosa con puntos de vista racistas”, dijo el jefe.

Si el departamento confirma que los oficiales estaban haciendo circular la imagen, “la gente encontrará mi ira”, dijo Moore.

Un hombre recita poesía hablada en un memorial improvisado en honor a George Floyd, en el lugar donde fue detenido, en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., 1 de junio de 2020. REUTERS / Lucas Jackson / Foto de archivo BUSQUE "POY BLM" HISTORIA. BUSQUE "IMAGEN MÁS AMPLIA" PARA TODAS LAS HISTORIAS. IMÁGENES TPX DEL DÍA

Hasta el momento el LAPD ha asegurado en sus cuentas oficiales que no se ha identificado “ninguna publicación” como la descrita por el oficial denunciante en sus instalaciones o evidencia de que ninguno de sus uniformados hubiera creado dicha postal. Sin embargo, ordenó a los jefes de división “inspeccionar los lugares de trabajo” para encontrar la tarjeta ofensiva.

Moore también confirmó que el departamento está investigando dos cuentas de Instagram que personas han informado como posiblemente vinculadas con el personal del departamento, incluida una llamada “Blue Line Mafia”.

La muerte de George Floyd, un hombre negro que fue asesinado por la policía de Minneapolis en mayo del 2020 se convirtió en un símbolo de la lucha antirracista de millones de personas en Estados Unidos y del mundo.

El video de un oficial de Policía blanco arrodillado sobre su cuello por más de 8 minutos le dio la vuelta al mundo y desató una ola de protestas que en Estados Unidos fortalecieron al movimiento “Black Lives Matters” (Las vidas negras importan”.

De ese video, las palabras desesperadas de Floyd mientras rogaba por su vida fueron lo más impactante: “I can’t breath” (No puedo respirar), repitió desde el suelo incontables veces, pero el agente nunca levantó su pierna del cuello del hombre, hasta que le causó la muerte.

Por eso, que aparezca una ‘tarjeta de San Valentín’ con la frase “you take my breath away” (me quitas el aliento), y que esta haya sido repartida en una estación de Policía, pone de nuevo a las autoridades en el foco de las críticas.

SEGUIR LEYENDO