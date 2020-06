California, Texas y Florida son los estados con más contagios de coronavirus en EEUU: cómo llegaron a esa instancia

Un trabajador médico en Houston, Texas, nuevo foco de coronavirus en Estados Unidos. Foto: REUTERS/Callaghan O'Hare

Al menos 26 estados en Estados Unidos han visto los números de contagios de coronavirus aumentar durante las últimas dos semanas. Los expertos adjudican el alza a la reapertura de la economía y al cansancio generado por la cuarentena, que haría que muchas personas se nieguen a seguir las reglas de distanciamiento social.

El alza tuvo su último corolario el martes, cuando el país registró un total de 34.720 casos nuevos, cifra que lo convirtió en el tercer día de mayores contagios desde que comenzara la pandemia. Las dos jornadas que superan los números del martes tuvieron lugar a comienzos de abril, cuando el nuevo coronavirus azotaba fuertemente a Nueva York y los estados del noreste del país.

Pero los casos que más preocupan en este momento son los de los tres estados más poblados de la nación: California, Texas y Florida. Los números de contagiados (y fallecidos) en estos territorios que componen el 27 por ciento de la población nacional se cuentan de a miles.

California, con una población de 39.250.000 personas, ha sumado de a 5 mil nuevos contagios por día durante toda la semana, registrando un record de 7.149 casos nuevos el martes. Las hospitalizaciones y los ingresos a terapia intensiva están en números record también. Por el momento, en este estado continúan vigentes medidas de confinamiento.

Si bien no está prohibido salir, el gobernador Gavin Newsom ha implorado a la gente que no lo hagan a menos que sea estrictamente necesario. Y, de hacerlo, que usen mascarillas y respeten en todo momento la distancia social.

El gobernador de California, Gavin Newsom. Foto: EFE/Genaro Molina

El parque de diversiones Disneyland, icónico en California, anunció que demoraría su reapertura. Después del feriado del 4 de julio anunciarán si tienen una fecha en mente y bajo qué condiciones se realizaría.

Texas es el estado con el índice de contagio con mayor tasa de aceleración. Promedia los 5 mil casos diarios, siendo su pico 5.551 el miércoles. El gobernador Greg Abbot ha dicho en un comunicado que “a menos que sea urgente salir, no hay lugar más seguro en este momento que sus casas”.

La orden de quedarse en casa en Texas no es obligatoria, y muchos negocios están abiertos. No obstante, el jueves las autoridades anunciaron una “pausa en el desconfinamiento” en el estado sureño.

“Esta pausa temporal ayudará a nuestro estado a contener la propagación (del coronavirus) hasta que podamos ingresar en la nueva fase de reactivación de los comercios”, dijo el gobernador Greg Abbot en un comunicado, en el que también pide a la población usar barbijo y respetar el distanciamiento físico.

físico. Hasta la fecha, Texas reporta un total de 131 mil casos y 2.292 muertes, pero en las últimas dos semanas hubo una seguidilla de nuevos récords de contagios diarios.

El gobernador de Texas, Greg Abbott. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Texas, un estado ampliamente republicano, ha sido uno de los pilares en el país a la hora de promover la reapertura económica. Su confinamiento nunca fue obligatorio sino sólo sugerido, pero algunos allegados al gobernador creen que la situación pudiera llegar a cambiar.

El caso de Florida es diferente. Sí hubo una regla de quedarse en casa más estricta, aunque no obligatoria, e incluso en algunas municipalidades se decretaron toques de queda. Pero hace un mes comenzó la reapertura (y la falta de seguimiento de las nuevas reglas, sobre todo por parte de la población más jóven). Los números aumentan de a 5 mil casos por día, y el martes hubo un pico de 5.511 positivos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis dijo a comienzos de semana que el aumento en los casos se debía a un mayor número de pruebas realizadas. Pero también aumentó el proporcional de casos con respecto a los test, lo mismo que las hospitalizaciones.

DeSantis confirmó en rueda de prensa el miércoles que efectivamente el alza está relacionada con la reapertura. Por el momento volver a cerrar no está en los planes, ni tampoco imponer el uso obligatorio de máscaras (algo que existe en ciudades como Miami).

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA/Archivo

No obstante, el gobernador fue enfático a la hora de afirmar que no habrá grises contra los comerciantes que no cumplan las nuevas reglas. Se espera que este próximo fin de semana, las autoridades estatales clausuren aquellos restaurantes que estén funcionando por encima de su capacidad.

El estado que más casos positivos con respecto a su población tiene es Arizona, pero California, Texas y Florida llaman la atención porque cada uno de ellos contiene practicamente la población de un país. Desde el comienzo de la pandemia, 2,38 millones de personas en Estados Unidos han contraído el virus. Según el cálculo de la Universidad John Hopkins, la autoridad no oficial durante esta crisis sanitaria, como consecuencia de esta pandemia podrían fallecer cerca de 180 mil personas en los Estados Unidos. Hasta ahora el número de fallecidos supera los 120 mil.

