La insensible respuesta de una maestra universitaria a una estudiante que perdió a su padre por COVID-19

(Foto: Facebook @saigedara)

El pasado 13 de abril, el padre de la estudiante Saige Kratenstein falleció de COVID-19.

Desde que lo internaron el 29 de marzo en el hospital, la alumna no había podido verle. Nerviosa, era incapaz de concentrarse en los estudios o realizar alguno de sus proyectos finales. Y aunque las fechas de entrega se acercaban cada vez más, la salud de su padre ocupaba todos sus pensamientos.

Con el paso de los días, los trabajos académicos se acumularon. Dos semanas después de ser hospitalizado, su padre falleció, y a partir de ese momento, Saige Kratenstein se desmoronó.

Saige Kratenstein, en la foto, perdió a su padre el 13 de abril, dos semanas después de que fuera internado por COVID-19 (Foto: Facebook Saige Dara)

Sabiendo que no podría terminar sus proyectos a tiempo, escribió a sus profesores a través del correo electrónico para informarles de lo que había ocurrido en casa, y les pidió que le concedieran más tiempo para completar sus entregas pendientes . Y aunque todos fueron bastante comprensivos con su situación, la respuesta de su maestra de Finanzas le impactó.

"Intenta terminarlo a tiempo. Sería mucho mejor. Me gustaría ser coherente con todos los estudiantes porque hay muchos que están pasando por momentos difíciles”, le contestó la docente en un email.

Para Saige Kratenstein, de 20 años, las palabras de la mujer fueron realmente insensibles. Aunque entiende que muchos compañeros están atravesando un mal momento por la pandemia, ella había perdido a su padre, y la falta de empatía le sorprendió. Indignada, tomó una captura de pantalla del mensaje y lo compartió en Twitter, donde su historia se volvió viral.

"Simplemente le pedí a mi profesora unos días más de plazo para presentar el proyecto porque MI PADRE murió tras contraer COVID-19 y esta es la respuesta que recibo. “HAZLO MEJOR”, explicó Saige en la red social, donde no reveló en ningún momento el nombre de la maestra.

(Foto: Twitter @saigedara)

Y ese no fue el único correo controvertido que recibió. La joven también tuiteó otro email en el que la profesora le recomendaba conectarse a la clase de Zoom, justo el día en que se celebró el funeral de su padre.

“Hola Saige, lo entiendo. Estamos empezando una nueva sección del curso hoy así que te recomendaría mucho que asistieras y participaras en las reuniones de Zoom. Podría distraerte y es temario que entrará en el examen 3. Cuídate”, le escribió la docente.

La actitud de la maestra indignó a los usuarios en redes sociales, quienes mostraron todo su apoyo a la joven, y denunciaron la insensibilidad de la mujer. En una entrevista con la cadena NBC, Kratenstein reveló que al final desistió y no le pidió a su maestra ninguna otra consideración.

“No me molesté en seguir intentándolo. Supongo que ella, en su mente, sentía que todo el mundo estaba pasando por un momento difícil, como dijo, pero yo acababa de perder a mi padre. Definitivamente me sorprendió", explicó.

(Foto: Twitter @saigedara)

Después de que su caso cobrara notoriedad en redes sociales, un portavoz de la Universidad de Maryland aseguró a la NBC que desde el inicio de la crisis sanitaria han ofrecido distintas facilidades a los estudiantes que atraviesan una circunstancia como la de Saige. Entre estas posibilidades, explicó, se encuentra la extensión de plazos para presentar proyectos “así como servicios para la salud emocional y mental de nuestros estudiantes”, expresó.

Según reconoció Kratenstein, el resto de sus profesores fueron "mucho más comprensivos” con ella.

“Muchos de ellos me dijeron que ni siquiera me preocupara por el resto del semestre que podrían eximirme de todo. Me dijeron que me enfocara en mi familia y fueron muy considerados y comprensivos. Ella fue la única de la que no recibí una respuesta compasiva”, dijo a la televisora estadounidense.

Mientras tanto, Kratenstein se concede tiempo para afrontar el duelo, y explica que no es fácil porque constantemente a su alrededor surge el tema del COVID-19.

“Ha sido realmente difícil. Todo el mundo habla del coronavirus y eso es esencialmente lo que me alejó de mi padre. Es difícil escucharlo, y las cosas más pequeñas me recuerdan a mi padre y simplemente comienzo a llorar a gritos".

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La alumna le había pedido a la docente que le concediera más tiempo para entregar su proyecto final

El epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, entró en cuarentena por un posible contacto con un caso de coronavirus

Una asistente personal de Ivanka Trump también dio positivo en coronavirus