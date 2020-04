Si este año presentaste una declaración fiscal, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) usará la información que proporcionaste sobre tus ingresos en 2019, tu estado civil y los miembros que dependen de tu salario. (La fecha límite habitual para presentar la declaración de impuestos, el 15 de abril, se ha extendido hasta el 15 de julio este año, también como respuesta a la pandemia). Para aquellos que no han presentado documentos fiscales todavía, el IRS utilizará los datos del año pasado. Los estadounidenses que no tuvieron que presentar la declaración de la renta porque no ganaron lo suficiente, pueden hacerla ahora y así asegurarse de que la agencia tenga información precisa sobre ellos.