Pocos meses antes el agente de la DEA Everett Hatcher había sido asesinado por una lluvia de balas en una calle desolada de Staten Island. Las pistas no habían conducido a mucho, excepto a establecer que la mafia estaba detrás del crimen. "Sentía que tenía que hacer algo", dijo Stutman a The New York Post a 30 años del homicidio.