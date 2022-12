La flota pesquera china es la más depredadora del mundo

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada está muy extendida entre la flota china

Desde su choza, Mamadou Sarr señala más de 100 piraguas pintadas de vivos colores izadas sobre el oleaje del Atlántico en la playa de Ouakam, en Dakar, la capital de Senegal. En tiempos normales estarían pescando. Pero la docena de embarcaciones que salieron ese día apenas habían pescado. Sarr, que preside la asociación local de pesca, abre cajas que antes estaban llenas de dorados y meros para descubrir sólo moscas. En el mercado de la playa, una mujer duerme sobre la mesa en la que normalmente destripaba el pescado.

Una historia de escasez recorre la costa de África occidental, antaño pródiga en pesca. Allí, las comunidades de pescadores “artesanales”, que pescan para subsistir y para el mercado local, se ven sacudidas por fuerzas que se forman en el otro extremo del mundo, en China. Durante al menos tres décadas, los gobiernos central y locales de ese país han fomentado el desarrollo de una flota pesquera de larga distancia, equipando barcos que permanecen en el mar durante meses o incluso años.

China no es el único Estado que busca proteínas y beneficios lejos de sus aguas. Japón, Corea del Sur, España y Taiwán tienen flotas propias. Pero China es, con diferencia, el mayor. Algunas estimaciones cifran su tamaño en más de 3.600 barcos, tantos como los tres siguientes juntos. Y a diferencia de las flotas de los demás, la de China proyecta conscientemente el poder y la influencia del Estado, a veces como parte del proyecto económico y geopolítico emblemático de Xi Jinping, la Iniciativa del Cinturón y la Ruta (bri, por sus siglas en inglés). Un número significativo de buques chinos son de propiedad estatal.

Un tercer rasgo diferenciador es la rapacidad de la flota y su falta de escrúpulos en un sector famoso por ambas cosas. La sobrepesca, en algunos casos ilegal, el colapso de las poblaciones locales, el contrabando, los vínculos con el crimen organizado, el trabajo forzado y el maltrato generalizado de los tripulantes son algunas de sus consecuencias.

Todos estos factores se dan ahora en la costa cercana a la choza de Sarr. El gobierno chino publica una lista de países extranjeros dentro de cuyas “zonas económicas exclusivas” (ZEE) de 200 millas náuticas (370 km) ha acordado contratos para operaciones pesqueras. Más de la mitad de estos acuerdos se han celebrado con países de África Occidental. Senegal es uno de ellos. Mauritania, al norte, vasta y pobre, representa por sí sola casi el 30% del total.

Los proyectos incluyen no sólo los derechos para que los buques chinos pesquen en las aguas costeras de los Estados, sino también para establecer operaciones como plantas de procesamiento en tierra. Mauritania se ha convertido en un centro neurálgico de la industria de la harina y el aceite de pescado. Estos productos son comprados por piscifactorías que crían peces para clientes de China y otros países. Entre los tipos de pescado que se capturan para fabricarlos están los que durante mucho tiempo pescaron los lugareños con pequeñas embarcaciones y redes de mano.

Como señala la Fundación para la Justicia Medioambiental, una ONG con sede en Londres, en un informe publicado en marzo, todo esto ha “transformado la ecología política” de la pesca en África Occidental. La población local, que depende de la pesca artesanal para llevar comida a la mesa familiar, se ve obligada a competir directamente con las empresas pesqueras industriales chinas. Es una lucha desigual.

No sólo las poblaciones de peces atraen a las flotas chinas. También lo hacen las jurisdicciones con mala gobernanza, normas desdentadas y amplias posibilidades de comprar influencia. Un pequeño ejemplo lo destaca la ong estadounidense Outlaw Ocean Project. En 2017, una planta china de harina de pescado en Gambia, un proyecto de la marca bri, tiñó de carmesí una laguna situada en el corazón de una reserva natural con arsénico, nitratos y fosfatos vertidos ilegalmente. El operador fue multado con sólo 25.000 dólares y se le permitió seguir operando y vertiendo.

A veces las normas se ignoran por completo. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada está muy extendida entre la flota china. Los buques superan los límites de capturas, matan especies protegidas o pescan donde no deben (como zonas costeras reservadas a pescadores artesanales). Todo ello aumenta la presión sobre los mares del mundo, que ya se pescan casi al límite de su capacidad. Los buques con pabellón local ocultan a menudo su propiedad china tras sociedades ficticias o empresas conjuntas. Aunque los buques extranjeros no están autorizados a faenar en aguas ghanesas, gran parte de su flota está controlada en última instancia por intereses chinos.

Negocios sospechosos

Una práctica ilegal habitual en aguas ghanesas es el saiko: la transferencia en alta mar de pescado congelado, a menudo capturado ilegalmente, de los grandes arrastreros a las pequeñas canoas, que llevan su cargamento a tierra al amparo de la noche para venderlo en los mercados locales. Debido en parte al saiko, las poblaciones de sardinela -un tipo de sardina- de Ghana se han desplomado. Y el contrabando forja vínculos entre los pescadores chinos y los grupos locales de delincuencia organizada que supervisan los mercados de pescado en tierra.

Buque pesquero chino

De vuelta en la playa de Ouakam, Sarr afirma que los barcos chinos que se saltan las normas “echan sal en las heridas”. Los barcos chinos que se hacen pasar por senegaleses apenas se molestan en ocultar su origen. Un barco senegalés que se precie, dice, “debería llamarse Mamadou o Fatou”. En cambio, los nombres de los barcos están en caracteres chinos “que ni siquiera podemos leer”. A Sarr le preocupa que los pescadores desempleados se unan a bandas o intenten el viaje ilegal y a menudo mortal a las Islas Canarias en busca de trabajo. Hay casos de pescadoras empobrecidas obligadas a prostituirse.

Ni las prácticas ilegales ni la delincuencia se limitan a las aguas africanas. Hace tres años salió a la luz una enorme flota “oscura” que se dedicaba a la pesca del calamar gracias a las pesquisas de Global Fishing Watch (GFW), una ong creada con ayuda de Google, una empresa tecnológica, y otros. Los barcos habían intentado desaparecer apagando los transpondedores que se supone que transmiten la identidad y posición de un barco. Pero superponiendo el tráfico de radio de la flota con imágenes por satélite, GFW descubrió hasta 900 barcos pescando calamares dentro de la zona económica exclusiva de Corea del Norte. Se trataba de pesca furtiva a escala industrial o, si la pesca se había acordado con las autoridades norcoreanas, de una violación de las sanciones de la ONU contra ese país.

Al año siguiente, la flota (que ahora cuenta con 600 efectivos) fue rastreada hasta una zona del océano Pacífico situada justo fuera de las islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador. Cientos de buques chinos también se han acercado a las aguas argentinas del Atlántico meridional. En 2021, Trygg Mat Tracking, una ONG noruega que realiza un seguimiento de la pesca en aguas internacionales, confirmó la presencia de cientos de buques chinos en una nueva pesquería de calamar en alta mar en el extremo noroccidental del océano Índico, esta vez frente a las aguas internacionales de Yemen y Omán.

Imagen de la carga de tiburones encontrada en el Fu Yuan Yu Leng 999, en 2017. (Foto: Dirección del Parque Nacional Galápagos).

Pescar calamares en aguas internacionales no es necesariamente ilegal. En el noroeste del Índico, los calamares están excluidos de los acuerdos regionales que regulan la captura de otros tipos de fauna marina, como el atún. Pero a los calamares no les importan las zonas económicas exclusivas, y pescar mucho cerca de las aguas de otro país está destinado a afectar a sus propias capturas dentro de ellas. Como los calamares son presa de otras especies, incluido el atún, la sobrepesca también tendrá efectos en cadena para otras especies. Y las técnicas rapaces suelen ser indicio de actividades abiertamente ilegales en otras zonas. Cada vez hay más pruebas de que estas flotas capturan atún para el que no tienen cuota, cercenan las aletas de los tiburones y matan a otras especies protegidas.

El trato a los seres humanos también puede ser lamentable. Las tripulaciones pesqueras suelen incluir a trabajadores inmigrantes de países pobres. Muchos son reclutados por agencias sin escrúpulos que cobran comisiones exorbitantes y retienen la paga y los pasaportes. Los barcos de varios países, incluido Taiwán, son famosos por maltratar a sus tripulaciones. Sin embargo, una vez más, es China la que tiene la peor reputación de todas.

Bright Tsai, un ghanés que trabajó en barcos chinos durante 18 años, cuenta que mientras los oficiales y tripulantes chinos dormían abajo, él y sus compañeros de África occidental lo hacían encima de redes en cubierta. En un camarote, con el aire acondicionado a todo volumen, se daban verduras frescas a los tripulantes chinos; a los ghaneses se les alimentaba con garri, un alimento básico a base de harina de mandioca, arroz y pasta de tomate, “siempre”, dice el Sr. Tsai.

Los abusos son frecuentes. Yadi Gunawan, indonesio de 34 años, ex tripulante de un calamar chino, dice que le daban patadas y palizas para que recogiera las redes más deprisa o como castigo por quedarse dormido durante la guardia. En cuanto al Sr. Tsai, cuando un jefe de máquinas le golpeó con un trozo de madera, acudió a la policía ghanesa. Le dijeron que archivara el caso: cree que les sobornaron. Esa mezcla de negligencia y malevolencia a veces resulta fatal. El caso más sonado fue el del Long Xing 629, un barco chino en el que murieron cuatro indonesios a lo largo de cuatro meses en 2019-20.

La luz del sol en el océano

Aun así, las “flotas oscuras” no lo tienen todo a su manera. Las imágenes por satélite ayudan cada vez más a las autoridades pesqueras y a las ong a seguir la pista de dónde están los barcos y qué hacen. Ante las críticas internacionales, China promulgó en 2020 una normativa para limitar la pesca de calamar en alta mar. En mayo anunció una moratoria de tres meses en el noroeste del océano Índico. Estas moratorias son sólo “voluntarias” y se aplican en épocas del año en que las poblaciones son relativamente menos abundantes. Las reformas pueden ser poco entusiastas, pero sugieren que hacer públicas las actividades de la flota tiene al menos cierto poder para cambiar el comportamiento.

Milla 201: Pesca ilegal Calamar Buques extranjeros China

Se avecinan normas más formales, al menos sobre el papel. El último plan quinquenal de China para el sector, publicado a principios de este año, prometía tomar medidas enérgicas contra la pesca Ilegal, no declarada y no regulada, y controlar más estrictamente el tamaño de las flotas de aguas distantes. Pero no entraba en detalles y, aunque oficialmente se habla de limitar el número de buques, apenas se sugiere su reducción.

Por otra parte, un reciente acuerdo de la OMC pretende reducir las subvenciones a la pesca en todo el mundo. Una vez más, China es el país del mundo que más subvenciona las operaciones pesqueras, con unos 2.000 millones de dólares anuales en concepto de ayudas al combustible e incentivos fiscales para la construcción de nuevas embarcaciones. Las autoridades locales chinas han anunciado límites al combustible barato, a veces a cambio de pagar a los pescadores por respetar los periodos de veda. Pero los cambios no se aplican a los barcos de aguas lejanas. De hecho, en marzo China aumentó las subvenciones a dos empresas atuneras estatales.

Los activistas sostienen que aún hace falta más luz solar. El Centro Stimson, un grupo de reflexión de Washington DC, sostiene que los acuerdos de acceso a la pesca que los países firman con China deben hacerse públicos. Los buques deberían estar obligados a comunicar su posición. Las tasas pagadas a los Estados ribereños deberían destinarse a reforzar la capacidad de ejecución. Mark Zimring, de The Nature Conservancy, otra ong, afirma que los países importadores de marisco deberían insistir en que se demuestre la procedencia de lo que compran. Estas mejoras deberían aplicarse a todos los países con flotas de aguas lejanas. Si a China le preocupa su imagen, le convendría marcar el camino.

© 2022, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Seguir leyendo: