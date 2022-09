Las siete negociaciones que busca cerrar el Barcelona en menos de 24 horas

La dirección técnica del Barcelona tendrá una intensa jornada (Reuters)

Así como en toda la ventana de transferencias, FC Barcelona continúa trabajando a contrarreloj a menos de 24 horas para el cierre del libro de pases. A pesar de ser uno de los clubes que más movimientos realizó durante éste período, desde España afirman que la dirección deportiva encabezada por Mateu Alemany y Jordi Cruyff protagonizará una intensa jornada.

Según indicó el periódico catalán Sport, la dirigencia azulgrana todavía tiene que cerrar siete operaciones antes de que el mercado de fichajes llegue a su fin, entre ellas no se descarta la llegada de un nuevo refuerzo antes de las doce de la noche (hora europea).

Para poder incorporar primero deberán desprenderse de algunos futbolistas que desde hace tiempo están en la lista de transferibles. El caso que más preocupa y que quieren resolver con urgencia es el del danés Martin Braithwaite, a quien Xavi decidió no convocar para la gira por Estados Unidos ni darle minutos en los tres duelos que disputó el Barça hasta el momento.

Braitwhaite tendría acordada su llegada al Espanyol (Efe)

- Martin Braithwaite, destino Espanyol: Esta mañana, el danés ha pasado revisión médica con el Espanyol, pero sólo se producirá si el Barcelona accede a pagar los 2,5 millones de euros correspondientes a la rescisión del contrato. El delantero tiene un acuerdo con el Barcelona hasta junio del 2024.

Cesiones para aligerar el plantel y reducir la masa salarial

- Sergiño Dest, un préstamo al Milan: Sin protagonismo, el joven estadounidense tuvo que hacer las maletas y poner rumbo a Italia, para jugar como cedido en el Milan, campeón del ‘Scudetto’. El jugador ya está en la capital lombarda para pasar la revisión médica. La operación sería en forma de cesión de una temporada y una opción de compra no obligatoria de 20 millones de euros.

- Ez Abde, un préstamo al Elche: La joven promesa marroquí jugaría como cedido en Elche, ya que no tiene sitio en el actual equipo barcelonista. La apuesta de futuro es tal que antes de partir, el habilidoso extremo firmaría su renovación con el Barcelona hasta junio de 2026.

Abde es una de las joyas de la cantera del Barcelona (Efe)

Miralem Pjanic, en el aire: El bosnio podría salir del Barcelona, pero al no tener ofertas concretas el club apuesta por una nuevo préstamo (viene de jugar en el Besiktas turco). Xavi Hernández cuenta con él, pero no es un indispensable y su salida podría beneficiar a la economía de la entidad.

Una transferencia para fichar: Marcos Alonso en la operación Aubameyang.

Hasta que no se cierre esa primera operación por el delantero gabonés, el Barcelona no podría anunciar la llegada de Marcos Alonso. El lateral zurdo será un buen recurso y apoyará a Alejandro Balde y a Jordi Alba. En un principio tenía que venir junto con César Azpilicueta, pero el capitán del Chelsea, decidió no rescindir su compromiso con los Blues.

Cabe destacar que el ex Borussia Dortmund llegó la temporada pasada procedente del Arsenal como agente libre y todo parece apuntar a que ahora el Barcelona lo venderá por 15 millones de euros, aproximadamente, más el jugador español.

El español podría llegar para ocupar un lugar en el lateral izquierdo (USA Today Sports)

Finalmente, y tras la salida de Sergiño Dest, el Barcelona quiere incoprar un lateral derecho para terminar de conformar su plantel de cara a la temporada 2022-23. Pasaron varios nombres por la lista, pero todo parece indicar que la dirección deportiva se enfocará en dos opciones en estas últimas horas del mercado de fichajes.

- Héctor Bellerín, libre: El canterano del Barcelona, que pasó por el Arsenal de Inglaterra y jugó el último tiempo en el Betis a préstamo, sería el sustituto de norteamericano en la banda. Bellerín acabará su relación con el Arsenal y la opción de llegar libre al Barcelona es prácticamente un hecho. Sin embargo, en la recámara, los azulgranas tienen otro nombre de peso. Como plan B también entablaron conversaciones con el belga del Borussia Dortmund Thomas Meunier.





