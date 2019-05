"La verdad que no me puse a repasar el partido, pero con lo que viví en ese momento fue un partido muy similar a lo de Roma, donde entramos y rápidamente nos hacen un gol, empieza a trabajar la cabeza, que no puede pasar lo de Roma otra vez, reaccionamos bien, porque el primer tiempo no fue malo del todo, pero en el segundo no competimos, solo hubo un equipo dentro de la cancha, ese fue el mayor error. Lo peor y que no podemos perdonar es que no competimos. Nos dejamos pasar por arriba"