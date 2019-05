"Qatar me abrió los ojos. Ahora seguiremos aquí sin ser una decisión solo mía. Es familiar. Estamos superbien. Nuria me dice: "Si podemos alargar aquí, casi mejor que volver". Yo estoy de coña, me lo dan todo, me respetan, me dan ahora un equipo fuerte. Es una oportunidad muy buena porque necesito experiencia, probarme, verme a mí mismo en el banquillo. En el filial del barça, por ejemplo, tendría más presión".