Maribel Toyos, vocal de la Federación, develó que el presidente del Oviedo Club, Ignacio Manzano, envió un mail pidiendo disculpas pero sin reconocer que su acto fue sexista. "Piden disculpas y explican que no consideran sexistas ni de mal gusto los regalo y dicen que no querían que sentasen mal a las jugadoras. Pero si no lo consideraban un regalo sexista, ¿por qué no se lo regalaron también a los hombres? El hecho de entregarlo sólo a las mujeres ya es sexista. La Federación les ha expresado su rechazo total y nuestro apoyo al cien por cien a las jugadoras. Los regalos son súper sexistas, sólo los entendería en una despedida de soltera entre amigas, no para un evento deportivo".