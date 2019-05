La versión de una sanción para el Manchester City la lanzó días atrás el diario The New York Times, que sostiene que habría habido engaños en el manejo de los fondos del club a la Junta de Control Financiero de la UEFA con sede en Nyon, Suiza, a cargo del ex primer ministro belga Yves Laterme, aunque el club inglés acaba de emitir un comunicado en el que niega rotundamente estar implicado: "Algunos nos quieren hacer daño porque las acusaciones son completamente falsas. Hemos enviado un informe de nuestra situación a la Cámara de Investigaciones del Comité de Control Financiero de Clubes (CFCBIC) de la UEFA".