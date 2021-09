“Está lejos de su mejor rendimiento”: la crítica de Mario Carrillo a JJ Macías con el Getafe

Video: Cortesía ESPN

José Juan Macías y Héctor Herrera compartieron cancha en el partido que enfrentó al Getafe con el Atlético de Madrid en el Coliseum Alfonso Pérez. Las realidades que viven ambos jugadores son totalmente opuestas: uno pelea el descenso y el otro, el campeonato. Pero sí coinciden en algo más. En el rendimiento que mostraron en su actuación del día de hoy: un nivel discreto, de acuerdo con el análisis de Mario Carrillo.

“Discretos. Herrera ahora tiene que pesar más. Y lo de Macías: mientras él no marque gol, mientras no genere posibilidades de gol para un compañero, estará lejos de su mejor rendimiento. Todavía falta mucha Liga: espero les den continuidad”, opinó el ex director técnico para ESPN.

Ante el Atleti, el ariete de 22 años tuvo su primer cotejo como titular. Hasta ahora, únicamente había disputado minutos entrando como revulsivo desde el banco de suplentes. La necesidad de sumar puntos de manera urgente ante el actual campeón impactó directo en el once que presentó Míchel. Era el partido de mayor complicación que se la ha presentado al Getafe en lo que va de temporada.

José Juan Macías no ha podido ser una solución en ataque para Los Azulones. (Foto: Instagram/@jjmacias9)

El ex jugador de Chivas se mostró activo durante el tiempo que estuvo en la cancha. Incluso tuvo una oportunidad de adelantar a los suyos durante la primera mitad, pero su disparo pasó muy desviado del arco defendido por Jan Oblak. Macías fue reemplazado a los 67 minutos; en total, sumó dos disparos y 15 pases completados de 17 posibles.

Su equipo cayó, una vez más, para reafirmar uno de los peores inicios de campaña para el Getafe en toda su historia. Ahora, la meta del club será salir lo más rápido posible del fondo de la tabla que los conduciría al descenso.

Los planes de JJ Macías en el Viejo Continente no han marchado de la mejor forma. El Getafe suma ya seis derrotas al hilo que lo colocan como el peor equipo del campeonato español y el principal candidato a perder la categoría al final de ciclo. El atacante mexicano gozó de minutos desde el primer partido. Poco a poco, su actividad dentro del campo fue aumentando ante la necesidad de un mayor punch ofensivo.

Macías arrancó la temporada como jugador de relevo. (Foto: Twitter@CanteraAzteca)

El entrenador del cuadro azulón, Míchel González, conoce bien a José Juan, pues lo enfrentó durante su paso por la Liga MX. El director técnico español estuvo un año al frente de Pumas, mientras el juvenil azteca jugaba para León y luego para Chivas. Ese conocimiento se traduce en la confianza que ha tenido Macías desde el primer momento. Sin embargo, dentro del campo, la apuesta no ha funcionado. La paciencia tiene límites cuando se pelea algo tan delicado como el descenso.

Herrera, una confianza a cuentagotas

Héctor Herrera cuenta con el visto bueno de Diego Cholo Simeone. A pesar de las ofertas de diversos clubes, y de que su salida parecía viable por la cantidad de jugadores que hay en su posición, el DT argentino optó por mantenerlo en el plantel. El de hoy fue su primer cotejo como titular en la campaña. El centrocampista azteca se mostró un tanto dubitativo.

Herrera jugó hoy su primer partido como titular en la campaña. (Foto: Juan Medina/Reuters)

Simeone ha dado su voto de confianza. Ahora, dependerá de HH corresponder dentro del campo en las oportunidades que le sean otorgadas. Durante sus dos temporadas como colchonero, Héctor Miguel no ha podido hacerse de la titularidad, pero sí ha sido un elemento recurrente en las rotaciones.

Ambos jugadores preparan sus siguientes cotejos. El Getafe visitará al Betis, mientras que el Atlético hará lo propio con el Alavés.

SEGUIR LEYENDO: