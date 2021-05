10 frases de Nicolás De La Cruz: cómo se originó el brote de COVID-19 en River, fuerte respaldo a Carrascal y qué pasará con él en el mercado de pases

La primera mitad de 2021 terminó de manera positiva para River: clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores. El brote de coronavirus dentro del plantel llegó en un momento determinante de la temporada y pasó factura tanto en el frente local como en el internacional. Pero más allá del último tropezón con Fluminense, el Millonario “cumplió dos de los tres objetivos” que tenía en mente según Nicolás De La Cruz.

El volante uruguayo conversó en el programa ESPN F90 conducido por Sebastián Vignolo y explicó dónde se originó el contagio masivo deCOVID-19. “El foco fue el avión a Colombia y el vestuario. Pero también es responsabilidad nuestra y nos hacemos cargo. Alguno pasó el PCR del viaje y así fue contagiando. Nosotros siempre tomamos cuidados, no compartimos mate, saludo con el puño. Pero por algún lado se coló. Me desconcierta un poco porque no se sabe lo que pasa en el mundo”, reveló Nicolás.

Además, De La Cruz dio indicios sobre su futuro una vez que pasen las Eliminatorias Sudamericanas que se jugarán en los primeros días de junio: “Sinceramente ayer terminó el semestre, yo siempre que estoy compitiendo no escucho nada de lo que se habla. Mi representante también lo sabe y cuando termina la competencia recién me entero. No te voy a negar que me seduce la idea de ir a Europa pero estoy cómodo en River y estoy en un lugar importante del grupo. Analizaré una vez que esté tranquilo, renové contrato hasta diciembre del 2022″.

Uno de los apuntados en el cierre del semestre fue Jorge Carrascal. El colombiano tuvo flojas actuaciones en los últimos dos encuentros de la Copa Libertadores y el uruguayo defendió a su compañero. “Crack, es distinto. Está en un proceso de adaptación, yo estuve dos años. Hablamos siempre con él. Cuando se enchufa, es distinto. Tiene sus baches, pero estamos intentando de acompañarlo porque a veces pasan cinco minutos en los que no toca la pelota. Nosotros le tenemos confianza, el entrenador también”, explicó sobre la actitud dentro de la cancha.

Y agregó, resaltando todas las condiciones que le aporta al equipo: “Le damos la libertad de que la pueda perder, siempre que sea al beneficio del grupo. Jorge es un jugador distinto que hay que llevarlo de a poco, es chico, tiene 22 años y queremos acompañarlo, guiarlo; los más grandes le hablan. Al final queda en él demostrar todas sus cualidades”.

El plantel de River tendrá descanso hasta el 16 de junio. Los convocados a las diferentes selecciones deberán esperar un poco más, como los casos de Franco Armani y Gonzalo Montiel (Argentina), Rafael Borré (Colombia), Nicolás De La Cruz (Uruguay) y Robert Rojas junto a David Martínez (Paraguay). Además, el Muñeco ya comienza a planear la pretemporada y Estados Unidos aparece como una posibilidad para entrenarse y de paso vacunar a todo el plantel.

El volante admitió que terminó agotado luego del duelo frente a Fluminense (Foto: REUTERS)

LAS OTRAS FRASES DE NICOLÁS DE LA CRUZ

• Su estado físico contra Fluminense: “La verdad es que ayer terminé un poco agotado, lo sufrí un poco el partido. Intenté en todo momento estar 100% para competir pero se notó que estuve falto de ritmo. No podía cambiar el ritmo, estaba lento, cansado”.

• El estado del plantel luego del partido: “La mayoría tuvimos las mismas sensaciones. El ahogo y la falta de ritmo pesaron. Pero siempre jugamos con la intención de encontrar el arco rival. Las sensaciones después del partido fueron todas parecidas”.

• Sobre Enzo Pérez atajando contra Independiente Santa Fe: “Lo tenía visto de los picados. La verdad es que Enzo y todo el equipo se brindaron al 100% con las desventajas que teníamos. La clasificación es de ellos que dieron todo y se quedaron con tres puntos importantísimos”.

• El balance de la temporada: “A River siempre se lo va a exigir más que al resto porque también nosotros nos lo hemos ganado levantando la vara compitiendo de la misma manera. Es mérito de este cuerpo técnico que nos ha reinventado en cada temporada. Creo que ha sido favorable en el sentido de conseguir dos objetivos de los tres que teníamos planteados. Y en la Copa local llegamos a cuartos de final, con todo el contexto también fue un buen papel”.

• La posibilidad de que toque Boca en los octavos de final de la Copa Libertadores: “Un rival directo. Para ganar la Copa tenés que ganarles a todos. Al equipo que salga le jugaremos de igual a igual, no le escapamos a nadie”.

• La balanza a la hora de decidir su futuro: “Hay cosas que tiene este grupo que no sé si las voy a encontrar en otro lado. Pero también tengo que pensar en mi familia y la situación del país no ayuda mucho”.

