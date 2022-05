Ledia Damaris Juárez, la gimnasta que puso en alto a México en la Ritam Cup de Serbia

Ledia Damaris Juárez (Foto: @COM_Mexico)

La gimnasta Ledia Damaris Juárez logró posicionarse en el segundo lugar de la Ritam Cup de Serbia. Con ello, obtuvo una medalla de plata en cinta y culminó en la séptima posición en All Around de la categoría Seniors.

La mexicana, originaria de Tamaulipas, fue superada por la búlgara Mila Yanakieva, por la estadounidense Alexandra Kautzman y por la norteamericana Lily Ávila, quienes se llevaron el primer, segundo y tercer lugar respectivamente.

Durante su participación en la Ritam Cup de Serbia, Ledia Damaris obtuvo una calificación de 26.400 puntos en cinta que le valieron la presea de plata en dicha especialidad.

El resto de sus actuaciones en otras modalidades le permitieron sumar 102.400 unidades, las cuales le valieron el séptimo lugar en el All Around.

“Estoy muy feliz porque he entrenado con muchas ganas para esta competencia, me siento con mucha confianza y vamos a ir por más, siempre es un orgullo para mí representar a mi país, México, y a mi ciudad, Tampico”, señaló

Cabe destacar que más de 40 atletas de otros países como Israel, Bulgaria Estados, Unidos, Hungría, Polonia, Croacia,Serbia, Eslovenia, República Checa, Inglaterra, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, participaron en la justa internacional.

Damaris no actuó sola, pues también acudió a la competencia su compatriota Karla Díaz en el grupo B Senior, quien se posicionó en el lugar 17 del All Around, logrando el sexto lugar en cinta. Marina Malpica talcanzó el quinto lugar en la misma especialidad, mientras que en la categoría Junior, Crista Hernández logró quinto en aro y Sofi Pérez octavo en clavas.

La travesía en el continente europeo primero incluyó la participación de las gimnastas mexicanas en la XXI Irina Deleanu Cup de Rumanía, donde su participación también destacada.

El conjunto estuvo integrado por las gimnastas Nicole Cejudo Korkowski, orginaria de Jalisco; Adirem Tejeda Amaro; de Yucatán; Ana Sofía Flores Valdez, de Coahuila; Kimberly Salazar López, de Veracruz; Kenya Melissa Hernández López, Estado de México; y Dalia de Jesús AlcoCer Piña, de Yucatán.

El equipo se preparó previamente en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

