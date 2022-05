La advertencia del entrenador de Bivol a Canelo para una posible revancha

Canelo Álvarez perdió por segunda vez en su historia ante Dmitry Bivol (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Luego de la sorpresiva victoria de Dmitry Bivol sobre Saúl Álvarez, así como el gran espectáculo que ofrecieron en la T-Moible Arena de Las Vegas, Nevada, algunos aficionados han clamado por la revancha. El mejor libra por libra del mundo y el campeón de las 175 libras por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) se han mostrado dispuestos a volver a subirse al ring, pero un entrenador de la esquina del ruso advirtió al tapatío sobre el riesgo que conlleva.

“Si hay una revancha, Bivol le hará mucho más daño al Canelo. Hay muchas combinaciones que no hizo y pudo haber tirado como ganchos de izquierda y golpes al cuerpo. Dmitry Bivol siempre mantuvo el control (...) Canelo debería pensar dos veces en volver a las 175 para pelear contra Dmitry Bivol. Será más fácil para Dmitry Bivol dañar a Canelo porque lo golpearía más fuerte”, señaló Joel Díaz, entrenador mexicano del púgil ruso en entrevista para el canal de YouTube Behind The Gloves.

Y es que luego de una lucha ampliamente disputada, pero cuyo dominio favoreció a Dmitry Bivol, el mejor libra por libra del mundo se adjudicó la segunda derrota en su carrera y la primera desde 2013, cuando cayó por puntos ante Floyd Mayweather Jr. A diferencia de los rivales que enfrentó en el camino para unificar todos los títulos de las 168 libras, Canelo Álvarez fue ampliamente demandado por su rival.

Dmitry Bivol echó mano de su jab para mantener alejado a Canelo Álvarez (Foto: Joe Camporeale/ Usa Today Sports)

La entereza que caracterizó a Álvarez durante la mayor parte de los episodios que entabló en 2021 fue quebrantada por Bivol. El mexicano gozó de cuatro primeros rounds a su favor, donde pudo medir las capacidades de rival, pero con el paso del tiempo, la estafeta fue reclamada por el originario de Kirguistán con el tradicional jab que lo ha llevado a sobreponerse en sus peleas.

De esa forma, el semblante de Canelo Álvarez padeció un notable cambio cuando la pelea llegó al noveno episodio. El cansancio y estrés por no lograr descifrar el estilo de Dmitry Bivol hicieron mella en su rostro, expresión que resaltó con mayor fuerza sobre las heridas que apenas padeció por algunos golpes.

“La diferencia de tamaño es un gran factor. Canelo es un golpeador duro, capaz de herir, es un gran peleador, pero en esta división, una más grande y contra un hombre más grande de semipesado, él debe esperar mayor castigo. Él puede tolerar el nuevo peso, pero se cansará. Sabía que los golpes de Canelo no le harían daño a Dmitry, pues él bloqueó y nunca perdió el control”, declaró Díaz.

