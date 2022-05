Guardiola contó qué les dijo a sus futbolistas tras la derrota con Real Madrid y realizó una cruda autocrítica

Manchester City fue eliminado por Real Madrid pese a haber estado 5-3 arriba en el global cuandoiban 89 minutos del segundo partido (Reuters)

Pep Guardiola habló en conferencia de prensa este viernes luego de que Manchester City quedara fuera de la Champions League tras caer en semifinales con Real Madrid. El conjunto británico ahora aspira a conquistar la Premier League, que lidera un punto por encima del Liverpool cuando restan cuatro jornadas para el cierre.

Una de las primeras preguntas realizadas al técnico español fue sobre la conversación que mantuvo con sus jugadores en el vestuario del Santiago Bernabéu después del 1-3 sufrido ante el cuadro blanco: “No hablamos. “Nada. No hay palabras que puedan ayudar a cómo nos sentimos. Solo hace falta tiempo, dormir lo mejor que podamos y pensar en nuestro próximo objetivo”.

El entrenador aún no ha podido consagrarse a nivel europeo con el elenco británico y por eso realizó una profunda reflexión: “Tal vez no soy lo suficientemente bueno para ayudar al equipo a hacerlo” . En este sentido, agregó: “Nadie sabe qué hubiera pasado con otros jugadores o entrenadores. Estuvimos cerca, ellos lo saben, nosotros lo sabemos, pero lo importante es que vamos a intentarlo de nuevo la próxima temporada, y luego otra vez”.

Guardiola fue contundente al rechazar las opiniones de aquellos que señalan la caída ante Real Madrid como un fracaso: “Si la gente dice que es un fracaso, no estoy de acuerdo”. Y sostuvo: “La gente de la plantilla sabe lo difícil que es. Pero lo aceptan. No voy a hacer un debate. En el club la sensación que tenemos es que tratamos de hacerlo de nuevo. Estamos tristes, por supuesto, porque estuvimos cerca”.

La desolada imagen de Guardiola tras la derrota del Manchester City ante Real Madrid (Reuters)

Cuestionado por no haber podido levantar la Orejona pese a los millones de dólares invertidos en cada mercado de pases, el técnico insistió: “Tal vez me equivoque, pero tengo la sensación de que la gente de Abu Dabi compró este club e invirtió en estas increíbles instalaciones y jugadores para tener lo que hemos vivido en los últimos años, no solo para ganar la Champions. Lo hicieron para estar en todas las competiciones cada temporada y competir en todas las competiciones hasta el final. Queremos hacerlo”.

Guardiola, quien ganó dos títulos de Champions, cuando estuvo a cargo del Barcelona, aseguró que Real Madrid merecía su victoria, pero prometió que el City no renunciaría a su sueño: “Los jugadores querían jugar la final pero que este club compita contra la Real como lo hicimos nosotros es una alegría”.

Manchester City aún puede terminar la temporada con festejos si es que conquista la Premier League que lidera un punto por encima del Liverpool. Sus rivales de cara al final de la temporada serán Newcastle, Wlverhampton, West Ham y Aston Villa.

