Tuca Ferretti podría dejar la dirección de Bravos de Juárez

(Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

El Clausura 2022 fue la peor campaña que ha tenido Ricardo Tuca Ferretti como entrenador en la Primera División del fútbol mexicano pues con los Bravos de Juárez FC quedó al fondo de la tabla de clasificación con escasos 11 puntos, además su equipo terminó el torneo en el fondo de la tabla de cociente y deberá de pagar la multa por “descender”.

El panorama para el naturalizado mexicano no sería positivo pues su salida del club estaría muy cerca y después de comandar a los Bravos por dos temporadas de la Liga MX (Apertura 2021 y Clausura 2022), su era en la ciudad fronteriza terminaría antes de lo esperado.

A lo largo de la tarde del martes 3 de mayo circularon diferentes versiones que pusieron al Tuca fuera del banquillo de Juárez a causa de los resultados que sumó en el Grita México 2022. La principal razón apuntó a que Ricardo no se sintió conforme con los resultados que obtuvo con los de Ciudad Juárez, así que abandonaría el proyecto para buscar otro equipo de cara al mercado de verano 2022.

Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer qué pasará con Ricardo Ferretti de manera oficial para el siguiente torneo, diferentes medios apuntaron que en común acuerdo con la directiva el ex futbolista profesional saldría y ya no estaría para la campaña del Apertura 2022, pero hasta el momento no se tendría algún comunicado oficial que confirme dicho acuerdo.

Cabe recordar que cuando Ferretti firmó con Bravos se le dio un contrato por un año, por lo que a finales de mayo de 2022 se tendría que renovar la vinculación del Tuca con la directiva, pues si no se logra, el entrenador que fue campeón con Tigres quedaría como agente libre y podría negocia con otro club.

Y es que el desempeño que mostró el conjunto de Chihuahua no le agradó al originario de Río de Janeiro, por lo que anteriormente ya habría puesto sobre la mesa su renuncia, según ESPN, pero en las dos ocasiones en las que planteó la idea de salir de Juárez FC, la directiva no le permitió irse y buscaron la manera de convencerlo para que se quede más tiempo.





*Información en desarrollo