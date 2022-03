El agradecimiento de Messi tras su último partido en Argentina antes del Mundial: “Siempre es increíble jugar acá”

Messi fue figura en la goleada ante Venezuela (Télam)

Lionel Messi y el resto de la selección argentina disfrutaron de una noche inolvidable en Buenos Aires. Con la Bombonera como escenario del último duelo en casa antes de jugar el Mundial en Qatar, el público disfrutó con la goleada por 3-0 ante Venezuela que le permitió al equipo de Lionel Scaloni mantener su invicto y estirar la racha a 30 partidos sin perder.

Pero más allá de la victoria, fue una velada especial para todos los futbolistas del conjunto argentino. Y mucho más lo fue para Messi, ya que pudo haber disputado su último partido como local en lo que fue la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con parte de su familia en las tribunas del estadio de Boca Juniors, la Pulga fue la figura de la victoria y anotó el tercer tanto tras una gran habilitación de Ángel Di María.

El día después del triunfo, y antes de emprender viaje rumbo a Guayaquil para jugar ante Ecuador el próximo martes, el astro rosarino utilizó sus redes sociales para agradecerle al público argentino la fiesta que provocaron en las tribunas durante el encuentro ante la Vinotinto. “Quería agradecer todo el apoyo que nos dieron en estas Eliminatorias. Por suerte pudimos cumplir el objetivo y nos vamos a ver en Qatar si Dios quiere…”, dijo Messi.

“Siempre es increíble jugar acá frente a nuestra gente y fue impresionante una vez más lo que vivimos anoche. Gracias y Vamos Argentina!!!”, remató el número 10 de Argentina en una publicación que acompañó con varias postales que dejó el juego ante los venezolanos. Rápidamente, en pocos minutos, el posteo alcanzó los 2 millones de Me Gusta en Instagram.

La publicación de Messi tras el triunfo ante Venezuela

Una vez que se acabó el juego, fue el propio Messi el que encendió las alarmas con unas declaraciones sobre su futuro después de la Copa del Mundo en Medio Oriente. “Queda Ecuador, no sé, pienso en lo que viene, que es cerquita, los partidos que tenemos de preparación, en junio, septiembre, octubre”, analizó la Pulga.

“Después del Mundial me voy a plantear muchas cosas, nos vaya bien, mal, ojalá de la mejor manera. Pero seguramente, después del Mundial, van a cambiar muchas cosas”, agregó en diálogo con la transmisión del partido.

Luego de la eliminación del PSG ante el Real Madrid en la serie de octavos de final de la Champions League, Messi fue muy criticado en Francia. Es más, hasta llegó a ser silbado en el Parque de los Príncipes por los fanáticos del conjunto parisino. Todo lo contrario le sucede en en territorio argentino cada vez que pisa su país natal.

“Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la copa, es un grupo maravilloso, la gente me quiere mucho y cada vez me lo demuestra más. Soy un agradecido, después de la copa fluye todo natural, ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil. Terminamos este último día, porque no creo que podamos volver a Argentina antes del Mundial”, sentenció el astro que se despidió del público en la cancha de Boca con una sonrisa y unas declaraciones que abren una incógnita sobre su futuro después del Mundial.

SEGUIR LEYENDO: