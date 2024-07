Maryfer Centeno analizó reacción de Chiquis Rivera ante su supuesta traición con Esteban Loaiza

La grafóloga estudió el lenguaje corporal de la hija de la fallecida “Diva de la Banda”. (Archivo)

Una de las controversias que sigue dando de qué hablar desde el fallecimiento de Jenni Rivera es sobre el supuesto triángulo amoroso que involucra a su último ex esposo, Esteban Loaiza, y su hija mayor, Chiquis Rivera.

En 2008, la Diva de la Banda y Loaiza comenzaron a salir en 2008 y en 2010 contrajeron matrimonio. Sin embargo, dos años más tarde, Rivera pidió el divorcio alegando problemas entre pareja. En su declaración mencionó haber descubierto “ciertas actividades de algunas personas” y describió situaciones que consideraba inaceptables y graves.

La noticia provocó una gran controversia, tras darse a conocer el rumor que señalaba a Chiquis Rivera como la supuesta amante de su padrastro, Esteban Loaiza. A pesar de que no hubo evidencias concretas sobre estas acusaciones, los rumores persistieron, generando tensiones familiares.

Este 2 de julio de 2024, fecha en la que Jenni Rivera nació, la grafóloga Maryfer Centeno retomó una entrevista de Janney Marín Rivera con el periodista Gustavo Adolfo Infante para analizar el lenguaje corporal de Chiquis al momento de abordar ese controversial tema.

ARCHIVO - Chiquis Rivera posa en la sala de prensa con el premio a mejor álbum de banda por "Abeja reina" en la 23a entrega anual del Latin Grammy en la Arena Mandalay Bay Michelob Ultra el 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Foto AP/John Locher, archivo)

“Lo primero que hace es negarlo pero después afirma con la cabeza y aprieta mucho la boca, lo cual es un tema de autocensura”, explicó. La experta en lenguaje corporal también señaló que en la respuesta de la intérprete de “Porque Soy Abeja Reina” existía una gran discordancia entre sus palabras y acciones.

“Cuando dice jamás, afirma con la cabeza es por eso a mi me parece que hay una incongruencia y la mirada cambia. Evidentemente es una pregunta que la pone muy nerviosa y el parpadeo aumenta”.

“Ella no creía eso, en su corazón no creía eso. Porque si lo hubiera creído me hubiera agarrado a fregadazos”, aseguró Chiquis. Ante esa declaración Centeno agregó que a pesar de que no podía afirmar que si fuera amante de Loaiza, desconfiaba de las respuestas.

Loaliza y la cantante se casaron en 2010.

Cabe recordar que esta supuesta relación fue uno de los factores que se mencionaron en la fractura en la relación madre e hija entre Jenni y Chiquis. Sin embargo, la hija de la cantante ha negado en repetidas ocasiones estas acusaciones, alegando que nunca hubo un romance entre ellos. Incluso “La Diva de la Banda”, le habría dedicado el tema “Paloma Negra” a Janney en su útlimo concierto antes del fatal accidente donde Jenni Rivera perdió la vida.