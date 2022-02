Rafael Nadal llegó a España y lo sorprendieron con una inusual propuesta

Al tenista español le consultaron sobre el movimiento popular para modificar la nomenclatura de uno de los edificios más importantes de Mallorca

La inesperada hazaña de Rafael Nadal en el Australian Open tuvo una fuerte repercusión en su España natal. El epicentro de felicidad tuvo a la isla de Mallorca donde el tenista tiene su academia personal junto al museo donde guarda todos sus títulos para que los fanáticos puedan estar cerca de los 21 Grand Slam que cosechó a lo largo de su exitosa carrera. De manera sorpresiva, apareció una propuesta por parte de los habitantes para homenajear al deportista que tantas alegrías les dio.

En una conferencia de prensa, a Rafa le consultaron sobre el movimiento que crece lentamente para que el Aeropuerto Palma de Mallorca lleve su nombre. “No tengo ni idea. Al final, me gustaría o no me gustaría... Si la gente que se encarga de eso cree que es lo mejor para el aeropuerto, quién soy yo para negarme. Encantado de la vida. No me han llegado noticias de eso, pero si la gente que decide eso cree esto es adecuado o positivo para la isla que esto suceda pues encantando, un honor”, contestó con una sonrisa en el rostro.

Además, recordó momentos claves del Abierto de Australia que conquistó y habló sobre los sentimientos previos a la final contra Daniil Medvedev. “Estar en la situación que estaba ya era un regalo. Pero sí que estaba nervioso antes de la final. Otros años había llegado preparado y este año se ha dado todo al revés, con meses muy malos y sin poder entrenarme bien. Entre Kuwait y Abu Dabi me tuve que quedar 10 días encerrado en casa por el coronavirus. La situación a nivel deportivo era dramática. Jugué con desparpajo, con ilusión y con alegría. La suerte estuvo de mi lado en algunos momentos como el golpe de calor con Shapovalov”, admitió frente al micrófono.

Rafa llevó el reciente trofeo a su academia en Mallorca donde alberga un museo personal (Foto: Reuters)

Por otro lado, ya mirando hacia el futuro, reveló cuáles son sus planes en el circuito. “Tengo que analizar cómo estoy. A Indian Wells seguro que voy y con Acapulco el espacio de tiempo es más corto. Tengo que tomar decisiones acordes a lo que mi cuerpo me permita. He podido competir al máximo contra los mejores. Entrenando me he sentido competitivo con todos”, subrayó, poniendo sobre la mesa su lesión en un pie que lo ha tenido a maltraer en los últimos meses.

Antes de realizar la sesión de fotografías junto a su nuevo trofeo, confirmó una vez más la ambición con la que juega cada torneo. “Hace poco firmaba jugar al tenis. Mi discurso no cambia. ¿Quiero ser el que tenga más de los tres? Sí, me encantaría. Pero no me obsesiona la idea de no serlo. No creo que 21 sean suficientes para ser el que más tiene. Voy a pelear por ello y espero tener opciones si mi físico me lo permite. El año pasado ya estuve cerca de los 21 en Roland Garros. Si soy el que más grandes tiene, no creo que me afecte en mi vida. Pero en mi día a día no voy a entrenar pensando en ganar más que el otro”, concluyó.

La colección de Grand Slams aumentó a 21 (Foto: EFE)

LAS OTRAS 5 FRASES DE RAFAEL NADAL

· Su estado físico y la última lesión en el pie: “Si juego menos dejo de ser tenista, porque menos no puedo jugar. He jugado en ocasiones contadas. Lo que me planteo es jugar más. He jugado de seis a ocho torneos al año. Lo que me gustaría es no ser tan selectivo. Tomo las decisiones en base a mi felicidad y mi salud. Las lesiones que tienen un calendario son más fáciles de asimilar. Luego he tenido lesiones más complicadas como la rodilla, el pie. Los problemas en el pie vienen ya desde el primer confinamiento. No me podía mover bien. He jugado lo mínimo y acabé muy mal tras el último Roland Garros. Me siento un afortunado por mantenerme a un nivel alto a pesar de todos los problemas que he tenido”.

· Cuándo se sintió candidato en el Australian Open: “Yo no pensaba en ganar, porque no había podido entrenar bien. Gané el primer torneo y fue un paso adelante. A partir de ahí hay varios momentos clave: entrenamientos contra los mejores y en los que estoy jugando de tú a tú. Y después el tercer partido con Khachanov, porque doy un paso adelante de nivel. Fue el primer gran reto y lo superé con buenas sensaciones”.

· La final contra Medvedev: Hubo momentos duros, porque en el primer set fue mejor que yo. En el segundo cambia todo, lo que pasa es que me gana el ‘tie break’ y yo no iba sobrado físicamente. Cuando pierdo el segundo set es un mazazo muy duro. Fue un momento de máxima decepción. Fui remontando y empecé a creer. Cada vez me sentía mejor y más capacitado. Australia es el torneo donde he sufrido más y he tenido muchos momentos críticos a nivel de lesiones. A mi edad conseguir el segundo título allí significa mucho”.

· La presión a sus 35 años: “La presión siempre depende del momento. En la semifinal y en la final sí que notaba la presión. Soy un competidor y veía las opciones de éxito. Antes de empezar el torneo la presión era diferente y era más la de aguantar física y tenísticamente”.

· Su encuentro con Rod Laver: “Estaba muy cansado y me fui a la bicicleta. Laver es un personaje histórico en nuestro deporte. Consiguió muchos Grand Slam, pero podía haber logrado más si no se hubiera pasado a profesionales. Me felicitó y quedamos en vernos en Indian Wells”.

SEGUIR LEYENDO: