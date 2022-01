Nacho Beristáin y su ácida crítica a las carreras de Canelo Álvarez y JC Chávez Jr.

Ignacio Beristain arremetió contra la trayectoria de Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. (Foto: Twitter/@inaky_arzate)

Ignacio Beristáin, uno de los entrenadores de boxeo más afamados en el ámbito nacional, ha sido reconocido por su férrea postura con respecto a los boxeadores en la actualidad. En su más reciente crítica opinó sobre el presente en las carreras de dos boxeadores que viven realidades muy opuestas, es decir, Julio César Chávez Jr. y Saúl Álvarez. Si bien uno ha conquistado la gloria mientras el otro intenta rescatar su trayectoria, Nacho se mostró incómodo con ambos.

Su postura es clara. Para Nacho, ninguno de los dos personajes encarna la personalidad que ha caracterizado a los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Sobre Julio César Chávez Junior, catalogó como vergonzoso el rumbo que le ha dado a su carrera en los últimos años. Mientras tanto, a pesar de los títulos que ha recolectado, aseguró que Canelo Álvarez se ha convertido en un personaje detrás del interés económico en lugar de preocuparse por incrementar su nivel deportivo.

“Hace mucho que su carrera está terminada (la del hijo del Gran Campeón Mexicano) y ya no tiene nada que ofrecer, salvo esas exhibiciones penosas como la que prepara ahora ante el youtuber Jake Paul. Ya no tiene nada qué levantar, lo único que hace es dar en cada momento un espectáculo vergonzoso”, aseguró durante una entrevista con el medio La Jornada.

Y es que el hijo de la leyenda ha implementado una serie de esfuerzos para rescatar su mérito deportivo a pesar de su edad. Luego de haber caído en una pelea de exhibición ante el excampeón de artes marciales mixtas, Anderson Silva, Chávez Carrasco se fijó el objetivo de volver a competir y vencer contra boxeadores profesionales. En ese sentido, anunció una pelea de exhibición en contra de David Zegarra, un capítulo en el cual prometió mostrar su mejor versión.

El duelo en cuestión se extendió a lo largo de 12 rounds. Durante dicho lapso, los críticos arremetieron contra su rendimiento pues aseguraron que se encontró muy lejos de las condiciones que demostró en sus primeros años como profesional. Al respecto, el Junior aseguró “que me vi bien, (fue) una pelea agradable para la gente. Creo que no estuve ni cerca de verme como en mis mejores días. La verdad es que me faltó más preparación, acuérdense que venía saliendo de un lugar (de rehabilitación), estuve un mes”.

En tanto, aunque todavía no se confirma la negociación o la fecha tentativa, Chávez Jr. aceptó el reto del youtuber. Si bien es una pelea de exhibición, en caso de entablar la reyerta con el estadounidense su carrera se encaminará aún más lejos de los episodios y el nivel que lo llevó a convertirse en campeón mundial en peso mediano.

Nacho Beristáin contra el éxito de Canelo Álvarez

Luego de haberse convertido en el primer mexicano en conquistar todos los cinturones de las 168 libras, Saúl Álvarez sorprendió con su más reciente decisión. En vez de defender los cinturones que obtuvo en 2021, Eddy Reynoso anunció su incursión en la categoría de peso crucero para obtener su quinta corona mundial en una división diferente. El anuncio escandalizó por el riesgo que implica, aunque Nacho Beristáin lo catalogó como una farsa.

“Ya tienen sus planes listos. Canelo se prepara para una farsa, porque eso de ir por el cinturón ante Ilunga Makabu, que no representa ningún reto, eso no es más que una farsa. Le buscan peleas a modo para que gane, como es cinturón crucero ante un peleador que no tiene ni calidad ni representa riesgo alguno”, condenó.

