El motivo por el que México aún podría perder a Marcelo Flores

Marcelo Flores se ha convertido en toda una sensación para la afición mexicana y también para el seleccionador de México, Gerardo Martino, quien ha decidido convocar al juvenil del Arsenal para el duelo amistoso contra Chile el próximo 8 de diciembre. Sin embargo, Flores aún no estaría del todo confirmado para jugar exclusivamente con el cuadro mexicano.

Flores, al no ser mayor de los 21 años de edad, y al no ser un encuentro oficial el del próximo 8 de diciembre, el futbolista podría cambiar de opinión y así poder representar a Canadá o Inglaterra, debido a que son nacionalidades que también tiene el jugador.

De acuerdo con lo establecido en el reglamento de Estatutos de la FIFA, en la edición de mayo 2021, un jugador con diferentes nacionalidades podrá hacer cambio de federación, el único y ese será el único que podrá llevar a cabo, siempre y cuando no haya jugado un partido de Copa del Mundo, de torneo de confederaciones o que no haya disputado aún un duelo con la anterior selección con más de 21 años de edad.

Luego de que Su actuación fuera fundamental para que el representativo nacional se alzara con el primer trofeo de la Revelations Cup 2021, Flores aseguró que su sueño era llegar a la escuadra dirigida por el Tata: “”Mi sueño es llegar a la selección mayor. Para mí estoy en un proceso de ir en la sub 20. Para lo que venga estoy listo, si me llaman estoy listo, pero estoy en ese proceso ahora de la sub 20 y estoy feliz”.

“Estoy viviendo el momento, pero estoy abierto para las tres elecciones, pero en este momento estoy bien con México”, añadió el futbolista del Arsenal.

Dado lo anterior, y en caso de que Gerardo Martino decida darle algunos minutos a Marcelo Flores frente al combinado andino, el jugador que milita en el fútbol inglés aún podría representar a alguna de las otras dos selecciones, pues apenas cumplió los 18 años de edad y se trata de un compromiso de preparación fuera de la Fecha FIFA.

Otra de las opciones que tendría Flores para solicitar un cambio de federación, si así lo desea, es que deberá esperar tres años de su último encuentro disputado con la selección mexicana, siempre y cuando haya sido cuando tenía menos de 21 años de edad, como lo marca el dicho reglamento de la FIFA.

De acuerdo con información de la cadena deportiva ESPN, al interior del cuerpo técnico de Gerardo Tata Martino tienen al pendiente del juvenil, sin embargo, existen muy pocas posibilidades de ser llamado en una posible convocatoria mundialista. Sin revelar nombres, el medio recogió declaraciones del interior del Tri en las que se explican los motivos.

“Están poniendo a Flores para 2022 con la mayor... Puede ser que el cuerpo técnico de Martino lo vea, pero nada más. En las (selecciones) menores no lo quieren poner porque dicen que es muy individualista, y ahora resulta que es un fenómeno”, dijo la fuente.

Sin duda, Marcelo Flores será uno de los mayores atractivos para el encuentro en contra de la selección sudamericana, el cuál se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de diciembre en la cancha del Q2 Stadium que se encuentra en Austin, Texas, en lo que será el último compromiso del Tri en el año 2021.

