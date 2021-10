El Turco Mohamed llegaría a la dirección técnica de Xolos, según Faitelson

(Fotos: REUTERS/Luis Cortes)

El equipo de Tijuana se encuentra en el último lugar de la tabla general, con tan solo siete puntos en 12 Jornadas disputadas, los Xolos no logran salir del sótano de la clasificación. Al no tener resultados esperados, la directiva despidió a Robert Dante Siboldi el pasado 29 de septiembre. Desde entonces el equipo de La Jauría no ha podido encontrar a su reemplazo.

Ahora el nombre de Antonio Mohamed estaría de vuelta y suena como el candidato principal para dirigir a los Xolos. Por medio de la cuenta oficial de Twitter, el periodista deportivo David Faitelson arrojó un incendiario comentario en la red social donde detalló que el Turco estaría muy cerca del banquillo que dejó Siboldi.

Sin dar muchos detalles del supuesto acercamiento entre Mohamed y la directiva de Tijuana, el comentarista de ESPN calificó su arribo como un “inminente el regreso” y compartió la información de manera pública con todos sus seguidores.

“Inminente el regreso de Antonio Mohamed a Tijuana… ‘El Turco’ volvería a los Xolos”, tuiteó.

Faitelson dijo que Turco Mohamed regresa a Xolos (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Rápidamente los aficionados de los Xoloitzcuintle reaccionaron a la publicación y le pidieron más detalles, pero otros más refutaron la idea y llamaron “charlatán” al periodista por la supuesta exclusiva que compartió Faitelson.

Hasta el momento, el equipo de Tijuana no ha revelado mayores detalles de quién será su próximo director técnico y con la pausa a causa de la fecha FIFA la actividad en la Liga MX se detuvo

No sería la primera vez que el ex técnico de Monterrey llegue al banquillo de Tijuana, ya que en el Apertura 2012 el Turco dirigió el club y los convirtió en campeones, uno de los mayores logros que lo proyectó en su carrera como técnico.

Antonio Mohamed podría llegar a Xolos en 2022 (Foto: EFE/Archivo)

En la historia del club de Baja California, la afición le tiene un especial cariño al Turco pues bajo su dirección lograron coronarse campeones, el único título que tiene el club en toda su trayectoria en la Primera División de México.

A pesar de que tomó fuerza la idea de que el Turco llegará de nueva cuenta al Estadio Caliente, se descartó su arribo para lo que resta este año según el medio AS; especificó que Tony Mohamed esperaría escuchar ofertas hasta 2022, cuando dé inicio al Clausura 2022 y haya un mejor escenario para negociar su posible lugar en la dirección técnica.





*Información en desarrollo