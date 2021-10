El motivo por el que Faitelson no perdonaría una derrota del Tri contra Canadá

México marcha líder en la clasificación de CONCACAF rumbo a Qatar 2022 (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

La exigencia se mantiene para el Tri. En Concacaf se vive un ambiente extraño, por un lado, México es considerado uno, sino es que el más poderoso de la zona. Se le ha denominado de muchas formas, pero “El Gigante” es, quizá, la etiqueta más frecuente; y pese a que las distancias se han reducido, algunos no pierden la oportunidad para hacer hincapié en esta hegemonía.

David Faitelson señaló, previo al duelo contra Canadá en el Estadio Azteca que no hay ningún pretexto valido que encubra una derrota o un empate. Para el periodista, este papel como “mandamás” de la zona debe prevalecer, sin importar que la escuadra canadiense haya crecido en los últimos años.

“México debe ganarle esta noche a Canadá. No hay justificación que valga”, fueron las palabras que Faitelson publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Cuando se trata de Concacaf, las opiniones pueden contrariarse, como es el caso de su colega, Roberto Gómez Junco, quien cree que no será una tarea sencilla vencer al conjunto de la hoja de maple. “Está muy parejo. Me ha gustado más Canadá que Estados Unidos, de hecho. Esta es la mejor selección canadiense que he visto. Sí veo a Canadá como fuerte candidato...Sigue habiendo una ventaja tremenda con el Azteca. Sabemos que está muy parejo. Veo fuertes a los canadienses; aún así, claro, el equipo mexicano es favorito”, sentenció el analista en “Futbol Picante”, de ESPN.

Asimismo, Ramón Primitivo Maradiaga, estratega del conjunto hondureño ha tratado de desmitificar ese apodo: “Gigante de Concacaf”; argumentando que no proviene del propio futbolista nacional o señalando la forma en que la escuadra azteca prepara sus partidos.

“Si así fuera no se prepararían ni trabajarían con la determinación con que lo hacen, ni buscarían un técnico de renombre para poder llevarlos a un mayor poder competitivo...Creo que hay muchas cosas que están más que evidentes para que el jugador, en este caso mexicano, no se considere más. Saben que como todos entran a una competencia y esta competencia buscarán sacarla de la mejor manera” afirmó Maradiaga para ESPN Digital.

David Faitelson tiene gran confianza en el flamante tridente que se conformó para esta fecha FIFA. El regreso de Raúl Jiménez e Hirving Lozano completan, quizá, uno de los planteles más atractivos de los que podría disponer Tata Martino.

“México no tiene a Messi, a Mbapeé y a Neymar, pero sí un “tridente” lleno de futbol y de condiciones en “Tecatito” Corona, Hirving Lozano y Raúl Jiménez que Gerardo Martino deba aprovechar y potenciar al máximo…” puntualizó el periodista.

Ni la suerte ni la historia están del lado de Canadá, puesto que en su visita más reciente al coloso de Santa Úrsula, se llevaron una derrota por 2 a 0. Además, el conjunto norteamericano jamás ha podido derrotar a México en el Azteca: el récord es de cinco duelos en favor del Tri y un solo empate.

No obstante, el presente y la confianza son distintas del lado visitante; el estratega, John Herdman, afirmó en rueda de prensa que los dejaron marcados desde aquel juego cerrado en la más reciente edición de la Copa Oro: “Hace algunas semanas jugamos contra ellos y la realidad es que los dejamos marcados, nos deben de tomar en serio. Hoy traemos buenas y mejores armas, que nos va a brindar más alternativas que no tuvimos en esa ocasión”.

De lograr una victoria como visitantes, los canadienses consumarían un hecho histórico, además de que se colocarían como líderes en la clasificación de las eliminatorias mundialistas de la zona (a la espera de los resultados de Estados Unidos y Panamá). La cita con la historia será en punto de las 20:40 horas tiempo del centro de México.

