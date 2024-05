Orlando Liñán se disculpó con Mafe Walker por haberse burlado de ella: “Sé que eres una persona que tienes un don especial”

Orlando Liñán pidió disculpas a Mafe Walker por burlarse de ella en televisión - crédito captura de ‘Buen día Colombia’

Orlando Liñán, reconocido por su trayectoria como actor y cantante, se disculpó públicamente con Mafe Walker —quien se hizo famosa por afirmar que puede hablar en lenguaje alienígena—, tras burlarse de ella durante una transmisión en vivo del programa Buen Día, Colombia. Liñán imitó a Walker en el segmento, lo que generó polémica y críticas por su actitud.

El actor expresó su arrepentimiento a través de sus redes sociales, resaltando que “respeto completamente lo que tú crees y sé que eres una persona que tienes un don especial”. En este gesto de disculpa, Liñán destacó la importancia del respeto hacia las creencias y experiencias personales de los demás.

“Quiero, antes que terminemos la entrevista contigo, que me des la mano, quiero decirte algo porque cada vez que hablamos de algo positivo aquí en el programa cogen de caballito de batalla un video donde la primera vez que te tuvimos en Buen día, Colombia yo me reí cuando tú hablaste el idioma que tú hablas y yo no lo entendía”, añadió el protagonista de la novela Diomedes, el cacique de La Junta.

La disculpa de Orlando Liñán fue bien recibida por algunos usuarios, los cuales destacaron su capacidad para reconocer errores y aprender de ellos. “Lo siento, porque cuando te abrazo lo siento, porque tiene un corazón transparente por La casa de los famosos Colombia y te felicito y cada vez que vienes siento tu sinceridad en el abrazo, así que deseo que Dios te bendiga”, señaló Liñán, quien además extendió una invitación a Mafe Walker para dialogar personalmente y entender mejor su experiencia y creencias.

En contraste, la burla inicial de Liñán hacia Walker generó divisiones entre los espectadores y usuarios de redes sociales, algunos de los cuales defendieron la libertad de expresión y el humor como formas de crítica o sátira, mientras que otros argumentaron la necesidad de empatía y respeto hacia las experiencias individuales y creencias, sin importar cuán inusuales puedan parecer a la mayoría.

La disculpa del actor no solamente se dirigió a Mafe Walker, sino también a aquellos que pudieron sentirse afectados o minimizados por su actuación.

“La importancia de reconocer los errores y pedir disculpas 👏❤️ amé este momento @orlandolinan 😍”; “Qué lindo ejemplo de pedir perdón en público ojalá Karen y su grupito le pidan perdón a Mafe por todos sus comentarios malucos cuando estuvo en esa casa”; “Lástima que en ese programa predican pero no aplican.. Les encanta hablar juzgar a Karen y ellos hacen cosas peores”; “Programa de doble moral ellos si se pueden equivocar y no pasa nada pero se creen jueces para juzgar y criticar”; “Le tocó disculparse...sabe que el video lo verá 😂😂😂😂😂hay si le dio por disculparse que payaso”, son algunas reacciones en las redes sociales.

¿Cómo fue la participación de Mafe Walker en ‘La casa de los famosos Colombia’?

La bogotana recientemente salió de la competencia del Canal RCN y en diálogo con Infobae Colombia reveló cómo vivió su experiencia al tener que convivir bajo el mismo techo con 22 participantes y bajo la mirada de las cámaras grabando 24 horas al día.

“Yo lo veía en la pantalla y decía: ‘¿pero por qué hay tantas emociones?, ¿será que están sobreactuando, esos juegos?, ¿por qué no lo hacen si se ve tan fácil?’; ya estando allá es como que las emociones algo pasa, pero todos muy sensible, se magnifica y es muy como hacer esa transición, adaptarse a la exposición de las cámaras a tener siempre un micrófono (...) al principio era rarísimo, porque a veces como que uno no es conscientes realmente a adaptarse a esa nueva dimensión, pero bueno, fue una experiencia inolvidable”, expresó la guía espiritual para este medio.