Avión de Rayados de Monterrey realizó escala de emergencia en Puebla durante su trayecto a la CDMX

Los Rayados enfrentarán a Cruz Azul en el Estadio Azteca el próximo miércoles (Foto: Miguel Sierra/EFE)

El equipo de los Rayados de Monterrey, encabezado por Javier “Vasco” Aguirre, realizó el viaje a la Ciudad de México para enfrentar a Cruz Azul el miércoles 18 de agosto en la jornada 5. Sin embargo, su llegada se demoró debido a que el avión en el que viajaban tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la Ciudad de Puebla. De acuerdo con la información, el motivo fue la situación climatológica de la capital.

De acuerdo con varios periodistas deportivos y medios de comunicación asentados en el estado de Nuevo León, el avión realizó una escala obligatoria en el Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”. Asimismo, se reportó que tanto la tripulación como los jugadores y cuerpo técnico se encuentran bien y podrán continuar con su trayecto la noche de este martes 17 de agosto.

Además, según indicaron fuentes consultadas por el portal mediotiempo, el tamaño de la aeronave es pequeño por lo que, ante la imposibilidad de realizar el descenso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM}, las reservas de combustible no serían suficientes para sostenerse en el aire mientras recibían la autorización de la torre de control. Hasta el momento, el equipo regiomontano no ha emitido ningún comunicado al respecto.

Información en desarrollo*