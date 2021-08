“Mi renuncia está puesta”: la reacción de Hernán Cristante tras empate de Toluca vs Mazatlán

Luego de que el conjunto de Toluca empatara contra Mazatlán en el estadio Nemesio Díez con un resultado de 2 - 2 la tarde de este martes, el director técnico de los Diablos Rojos, Hernán Cristante, señaló que no está satisfecho con los resultados de su equipo, por lo que estaría dispuesto a dejar el club.

En conferencia de prensa al término del partido respondió algunas preguntas de la prensa y cuando se le cuestionó sobre su posible salida de la institución choricera señaló que el tema ya lo ha tratado con la directiva y que no se va a “clavar” con el tema.

“Mi renuncia está puesta arriba de la mesa. No te preocupes, no me voy a clavar con eso, el futbol es así”