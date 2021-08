Ana Guevara volvió de Tokio y respondió a las críticas: “el pronóstico no tiene palabra”

(Foto: EFE/Mario Guzmán)

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 terminaron el pasado domingo 8 de agosto, y desde entonces se cuestionó el desempeño que tuvieron los atletas del país a lo largo de las dos semanas de competencias. Con un total de 4 medallas de bronce y 7 cuartos lugares, muy cerca del podio, la delegación mexicana concluyó su presentación en Japón y dejó insatisfechos al público mexicano.

Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte), fue el blanco central de las criticas sobre el resultado obtenido en tierras niponas, pues la proyección que realizó sobre la cosecha de preseas no se cumplió.

La tarde de este martes la funcionaria pública regresó al país y respondió las críticas que ha recibido y los señalamientos que la ponen como “la culpable” del resultado olímpico. En su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recordó el estimado que tenía sobre el medallero y defendió los 4 bronces que se consiguieron.

“El desempeño de la delegación mexicana en la medalla deja bastante buen sabor de boca. Sobre los metales, pues yo no competí, no puedo garantizar metales dentro del escenario deportivo. Pero fueron muchos cuartos lugares que, de haber sido medallas, hubiéramos rebasado los 10 metales, pero el pronostico no tiene palabra”, palabras que concedió para los medios nacionales.

Y aunque en la ceremonia de abanderamiento de los deportistas comentó que México se llevaría 10 medallas, el estimado no se logró. La ex velocista defendió el esfuerzo de cada uno de los competidores y dijo que el resultado había sido “positivo”.

“Sí hubo resultados, le pronóstico de las 10 medallas fue lo que no se concretó, pero resultados los hubo. Los chicos participaron en los Juegos Olímpicos y el resultado es positivo”





