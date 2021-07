Por qué una foto de la Selección Mexicana de Béisbol desató polémica y hasta podría provocarles una multa

(Foto: Twitter/fersch_4)

Las severas restricciones sanitarias en la Villa Olímpica de Tokio 2020 no han sido obstáculo para que los atletas tricolores compartan sus experiencias con sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas una foto de la Selección Mexicana de beisbol causó polémica.

Y es que este sábado se reunió la mayoría del equipo frente a los icónicos aros olímpicos para tomarse una foto grupal y publicarla en redes, pero posaron con el jersey gris de los Tomateros de Culiacán, bicampeones de la Liga Mexicana del Pacifico (LMP).

Cabe mencionar que la Selección azteca está integrada por 24 beisbolistas, de los cuales 11 militan en los Tomateros; cuatro son de los Naranjeros de Hermosillo, tres de los Cañeros de Los Mochis y dos de los Mayos de Navajoa.

Además, al frente del está el coach Benjamín Gil, quien llevó a los Tomateros al bicampeonato pero en marzo pasado firmó con los Mariachis de Guadalajara de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).





Si bien la postal solo fue publicada en la cuenta oficial del equipo sinaloense y no en en la del Comité Olímpico Mexicano (COM) ni de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), muchos usuarios expresaron su indignación, como el periodista de Fox Sports, Fernando Schwartz: “Irreverente equipo de béisbol. No son Tomateros. Son México”, escribió en Twitter.

“Ésto es una total falta de respeto. Los Seleccionados van representando a un país, no van representando a un equipo ni a una ciudad, para eso está la Serie del Caribe”, “Esos Tomateros se sienten de otra nación”, “Muy mal, eso te dice que no les ha caído el veinte de lo que están representando”, fueron algunos comentarios al respecto.

No obstante, otros defendieron el derecho de los beisbolistas de portar la prenda que quieran para sus publicaciones:”¿Por qué andan haciendo mitote de que los integrantes de los Tomateros se tomaron una foto con el Jersey de los Tomateros? Déjenlos, qué se tomen las fotos que quieran como quieran”, “Son los jugadores que juegan con Tomateros y decidieron tomarse una foto. Es todo, no se que tanto lloran”, ¿Jugaron con ese uniforme? Más que irreverente me parece irrelevante”, replicaron.

De acuerdo a la Jefatura de Misión de la Delegación Mexicana, los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos deben portar, única y exclusivamente los uniformes registrados en los entrenamientos, competencias, ceremonias y en el recinto donde se concentran.

En este sentido, el COM tiene un contrato con la marca china Li-Ning para vestir a todos los deportistas mexicanos durante los Juegos Olímpicos, incluso el equipo de fútbol que tiene una exclusividad con la marca alemana Adidas.

Pero hay una excepción con la escuadra de Softbol México, quien registró en el COI el uso de la marca Nike porque Li-Ning no les podía proveer el uniforme que necesitaban.

El coach Gil, al ser cuestionado en redes sociales luego de que se publicara la foto desde la cuenta del equipo guindo, señaló que fue una petición de su club en la Liga de invierno.

“Si el club pidió tomarnos una foto y no tiene nada de mal, sé que los integrantes de otros equipos también lo están haciendo y les aplaudo a ellos y sus aficiones. Ya quien tú le vayas les aplaudo y también si le vas a México. Represento a México, al cien y con todo mi corazón y mi alma”

Horas más tarde, la cuenta de los Tomateros de Culiacán volvió a publicar una fotografía de todo el equipo nacional, pero esta vez luciendo el uniforme de Li-Ning.

“Buenos días MÉXICO, Buenas noches TOKYO. ¡Cómo lucen los BEISBOLISTAS OLÍMPICOS!”, postearon.

Hasta el momento se desconoce si se tomará alguna medida contra los infractores.

El Tri de béisbol debutará ante República Dominicana el 29 de julio a las 22:00 horas, tiempo del centro de México.





