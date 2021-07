Los futbolistas de Perú explotaron contra el árbitro tras la eliminación ante Brasil

Las críticas del arquero Gallese contra el árbitro Tobar

Brasil es el primer finalista de la Copa América que se juega en su territorio. Con el tanto de Paquetá en el primer tiempo, el conjunto de Tité volverá a disputar el último partido del torneo. Pero más allá de un nuevo triunfo de la Canarinha, el partido tuvo una acción polémica que hubiera podido cambiar la historia. Antes del tanto de los locales, a los 22 minutos de juego, todo Perú reclamó por una supuesta mano -la pelota pegó en el codo- de Thiago Silva que el árbitro Roberto Tobar dejó pasar y la jugada ni siquiera fue analizada detenidamente por el VAR.

Más allá de esa polémica, una vez que se terminó el encuentro que se jugó en el estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro, fueron varios los protagonistas que apuntaron contra el juez chileno por la forma que se dirigió ante los futbolistas en el campo. Uno de los primeros que tomó la palabra fue el arquero peruano, Pedro Gallese, que fue contundente en su mensaje. “Hubo una mano clara”, dijo en relación a la mencionada acción dentro del área. Acto seguido, remarcó el trato que Tobar tuvo con los jugadores. “No podíamos acercarnos al árbitro porque nos insultaba”, dijo el portero que milita en el Orlando City de la MLS.

El otro futbolista que arremetió contra Tobar fue Renato Tapia, uno de los mediocampistas del conjunto incaico. El volante del Celta de Vigo utilizó su cuenta de Twitter para contar sus sensaciones sobre el trato del juez. “Se dejó todo en el campo. Que nos asignen un árbitro así un día antes de un partido tan decisivo me parece impertinente y más aún para que nos humille e insulte dentro del campo”, dijo.

La publicación de Tapia contra el árbitro Tobar

Ricardo Gareca se tomó varios minutos para hablar de la actitud que tuvo el árbitro. En la conferencia de prensa post partido, el Tigre no dejó pasar la oportunidad y apuntó contra las formas del referí trasandino.

“Yo nunca hablo de los árbitros y de los arbitrajes. No voy a decir absolutamente nada sobre la decisiones, todos nos equivocamos, pero sí sobre el trato hacia los jugadores. Los árbitros están para darle calma a los jugadores dentro del campo de juego, no para agredirlos, ni para tratarlos mal porque todos estamos en una situación de adrenalina pura y tensión pura, que lleva este deporte”, dijo Gareca.

“Ellos (árbitros) son los que mejor trato deben dar con relación a los jugadores. Lo que he notado un poco de afuera y un poco de lo que me han informado de adentro, es una mejora en el trato de los árbitros para con los jugadores. Si hay algo que tengo que resaltar, es esto. No es un tema menor (…) me entero de estas cosas en el vestuario y creo que es algo que hay que revisar y a lo hay que prestar atención”, agregó el DT de la selección peruana.

Ricardo Gareca habló del trato de Tobar para con sus jugadores de Perú

Las críticas de los peruanos se suman a la queja de Vidal luego de la eliminación de Chile en los cuartos de final contra Brasil. El Rey Arturo, jugador emblema de La Roja, usó su perfil de Instagram para expresar sus sensaciones y atacó al seleccionado que juega como local “El bicampeón te puso de rodillas. Nos vemos en Chile, pero sin ayuda”, escribió junto a una foto de Tite.

El propio volante del Inter también había realizado explosivas declaraciones contra el árbitro Patricio Loustau. “En este partido se necesita un árbitro que tenga pantalones, que sea justo y no que quiera ser el payasito”, reflexionó sobre la actuación del juez argentino. “Si hay un árbitro que no deja jugar, que para todo y que se cree el dueño del espectáculo, es muy difícil”.

Por su parte, Neymar Jr. también alzó la voz y se refirió a la mala actitud del juez chileno que en los últimos tiempos se transformó en uno de los más importantes de Sudamérica. “Desde el primer minuto que fui a conversar con él fue muy arrogante y todo el mundo está hablando de eso, porque no es normal. La forma en la que mira. Es una falta de respeto”, explicó el delantero que asistió a Paquetá en el único tanto del duelo entre brasileños y peruanos por un lugar en la final.

“Con la arrogancia que tuvo en el partido de hoy, no puede ser un árbitro para semifinales de Copa América. Le faltó el respeto a todos los jugadores por la forma como les habla”, agregó Ney.

Neymar en el suelo luego de una falta que cobró el juez tobar (EFE/Andre Coelho)

SEGUIR LEYENDO: