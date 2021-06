Fabrice Muamba, ex futbolista que estuvo muerto 78 minutos por un ataque cardíaco, contó cómo vivió el colapso de Christian Eriksen

Fabrice Muamba se tuvo que retirar a los 24 años, meses después de abandonar el hospital (Getty Images)

Fabrice Muamba habló sobre cómo vivió el momento en el que Christian Eriksen se descompensó en pleno encuentro entre las selecciones de Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa. El congoloeño vio las imágenes por televisión y recordó el episodio que marcó su vida cuando aún era furbolista en 2012.

El ex mediocampista del Bolton, que colapsó después de sufrir un paro cardíaco durante un partido televisado de la Copa FA en 2012, tuiteó: “Por favor, Dios”, después del incidente de Eriksen. “Verlo desde esa distancia y sin saber la expectativa de lo que iba a suceder, da miedo”, le dijo a la BBC y agregó: “Es un mérito para el personal médico que hayan venido e hicieron un trabajo increíble con Christian”.

Muamba manifestó que estaba impresionado por cómo los compañeros de Eriksen lo habían rodeado para evitar que las cámaras grabaran el momento: “Simplemente me devolvió las emociones que literalmente has dejado allí durante mucho tiempo y que no quieres revivir”, dijo. “Al verlo desde el otro lado, cuando sucedió le pregunté a mi esposa ‘¿cómo te las arreglaste sabiendo que esto me pasó a mí?’.

Además, el ex jugador cuyo corazón dejó de latir durante 78 minutos, le envió su apoyo al danés: “Espero que las cosas le vayan bien. Realmente, realmente, realmente espero que lo supere”. Meses después de su episodio que paralñizó al fútbol brtiánico, el hombre de origen congoleño y nacionalizado inglés confirmó que se retiraba del fútbol: “No jugaré nunca más, seguro. Se trata de aceptar no volver a jugar al fútbol o aceptar morir. Elijo no jugar antes que arriesgarme a morir prematuramente “, declaró crudamente a la cadena británica SkySports.

El aprtido entre Dinamarca y Finlandia se suspendió tras lo ocurrido con Eriksoen, pero se reanudó horas más tarde (EFE)

Por su lado, Eriksen recibió reanimación cardiopulmonar cuando sus angustiados compañeros formaron un círculo a su alrededor para proteger al jugador afectado de la vista de 16.000 aficionados atónitos en Copenhague el sábado. Los finlandeses ganaron 1-0 gracias a un cabezazo de Joel Pohjanpalo en su primera aparición en el Campeonato de Europa, pero la difícil situación del futbolista del Inter de Milan eclipsó el partido.

“Lo recuperamos con la primera descarga del desfibrilador”, dijo Morten Boesen, médico del combinado europeo, este domingo en una conferencia de prensa. “Fue algo breve y crucial”, detalló. Según el comunicado oficial de la Selección de Dinamarca, Eriksen se encuentra en condición estable en un hospital de Copenhague.

Los doctores todavía no tienen explicación al desvanecimiento que sufrió el futbolista del Inter de Italia: “De momento no tenemos explicación”, afirmó Boesen y agregó: “Es una de las razones por las que sigue hospitalizado, para entender lo que pasó”.

Por su parte, Sanjay Sharma, cardiólogo deportivo que trabajó anteriormente con Eriksen en Tottenham y profesor de cardiología deportiva, fue optimista con respecto a su salud en diálogo con la agencia Press Association, aunque advirtió que tal vez su carrera haya terminado: “El hecho de que esté estable y despierto, su perspectiva va a ser muy buena. No sé si volverá a jugar al fútbol alguna vez. Sin decirlo con demasiada franqueza, murió hoy, aunque sea por unos minutos, pero murió y ¿el profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no”.

