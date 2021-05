“El mejor 24 de la historia”: así fue como el América sepultó a Oribe Peralta tras victoria sobre Portland

(Foto: Hilda Rios/EFE)

La victoria de las Águilas del América sobre el Portland Timbers en el marco de los Cuartos de Final de la Concachampions provocó la polémica entorno a quién es considerado como el “mejor 24 de la historia”.

Y es que el nombre de Federico Viñas se hizo tendencia en redes sociales por ser el autor de dos goles en la eliminación contra el equipo de la MLS.

Pero ahí no acabó la situación, pues el América celebró la victoria con una publicación que desató una división de opiniones entre los aficionados del Club.

“El mejor 24 de la historia está de vuelta”, escribió el equipo en su cuenta de Twitter acompañado de una fotografía del delantero uruguayo al momento de festejar una anotación.

Luego de la postal, los aficionados de las Águilas arremetieron contra el encargado de redes del equipo y otros celebraron el gesto, esto haciendo referencia de que Oribe Peralta también utilizó el número 24 pero decidió irse a las Chivas del Guadalajara.

La comparación entre Viñas y Peralta es abismal, ya que el “Cepillo” ganó dos campeonatos de Liga, dos campeonatos de Concachampions y un título de Copa MX.

Por su parte, Viñas no ha logrado algún campeonato; sin embargo, lo más cercano ha sido un subcampeonato en el Apertura 2019 ante Monterrey.

Respecto a las anotaciones, Viñas, desde su incorporación con el club en 2019, ha cosechado alrededor de 18 goles. Peralta, por su parte, en 5 temporadas con los de Coapa cosechó 72 goles.

En 2020, cuando el América hizo oficial la renovación de Federico Viñas, muchos aficionados en redes sociales hicieron comentarios de que él era “el mejor 24 de la historia”, esto luego de que Peralta se había ido con el “odiado rival”.

A lo que Viñas respondió con un rotundo no, pues según el uruguayo “Oribe es el mejor 24 de la historia” ya que ganó campeonatos con los azulcremas.

CRÓNICA DEL JUEGO ANTE PORTLAND

El conjunto de Coapa pisó la cancha de Santa Úrsula sin presión ni miedo, ya que el gol de visitante que habían logrado en Estados Unidos les daba mayores posibilidades de salir victoriosos.

El primer gol del encuentro ocurrió al minuto 21, cuando Richard Sánchez le dio un pase a Mauro Laínez, quien sin dudarlo y aprovechando su posición mandó un centro que encontró objetivo en la cabeza de Federico Viñas, delantero uruguayo que abrió el marcador.

El marcador provocaba tranquilidad en el banquillo americanista, por lo que los aficionados en redes sociales estaban reconociendo y recordando el gran rendimiento que se tuvo durante toda la temporada.

En la imagen un registro de Federico Sebastián Viñas, delantero uruguayo del América de México, quien aportó un par de goles en el triunfo de su equipo 3-1 sobre los Timbers de Portland, durante el partido de vuelta de esta llave de los cuartos de final de la Liga de campeones de la Concacaf. EFE/Hilda Ríos/Archivo

Ya para el segundo tiempo comenzaron las dudas y la polémica, pues el arbitro salvadoreño Iván Barton le arrebató el protagonismo a los jugadores y marcó un penal que no era sobre Leo Suarez, por lo que los reclamos estadounidenses no se hicieron esperar.

Pese a que el silbante fue a revisarlo en el VAR y en las pantallas de los medios se confirmaba que no había alguna falta, al final se decidió decretar la pena máxima que Federico Viñas aprovechó y, por ende, colocó su segundo gol de la noche.

Pero el show no terminaría ahí, pues no habían pasado ni 10 minutos cuando la autoridad quiso limpiar su error y marcó un penal dudoso en contra de los de Coapa. Bruno Valdez le pedía que fuera a revisar el VAR, pero Bartón no lo hizo, así que dejó a Diego Valeri ante Ochoa para poner el descuento en el marcador.

El equipo de la MLS tenía aproximadamente 25 minutos para empatar en ese momento el marcador global y complicar el pase de las Águilas, pero el argentino Leo Suarez, con una gran individualidad y un toque de suerte, disparó fuera del área y puso el tercero en la frente de los Portland Timbers.

El arbitro observó su cronómetro y dio por concluido el partido, por lo que las Águilas se van aliviadas al nido con solamente un objetivo en mente: la Liguilla del Guard1anes 2021.

