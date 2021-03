Cuál será el futuro de Benedetti, “Gio” y Nico Castillo

Santiago Baños en conferencia de prensa con el Club América (Foto: Captura de pantalla Youtube Club América)

El presidente del Club América, Santiago Baños, habló entorno a lo que sucederá en el caso de Giovani Dos Santos, pues dicho jugador finaliza su contrato laboral con el club en julio del presente año.

El integrante de la directiva azulcrema, explicó que, para la próxima semana, que habrá un cese temporal de actividades por la fecha FIFA, tendrá una reunión con el entrenador Santiago Solari para conversar sobre el plantel y el caso del atacante mexicano.

“Es un jugador que termina contrato en verano. Probablemente, nos sentaremos y haremos un análisis más profundo de lo que ellos piensan, de alguna posible llegada o salida. Queremos esperarnos a que concluya la jornada en Mazatlán y, con más calma, pondremos las ideas en orden: ¿qué se necesita y cuáles serán las salidas?”, comentó Baños.

“Dos Santos no es una decepción, ni voy a hablar sobre porcentajes si está dentro o fuera, porque eso se analizará en su manera y momento indicado . Veo a Giovani muy comprometido y trabajando como nunca. Lo conozco desde hace muchos años y nunca lo había visto así: trabajando horas extra, llega temprano, cuida su físico y su alimentación. Desafortunadamente, ha tenido mala suerte con la regularidad que necesita para mostrar su calidad”, recalcó el directivo águila.

Giovani Dos Santos, disputando partido con Club América 01-11-2021 (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Mientras, el caso de Castillo es diferente pues el jugador sufrió una trombosis que amenazó su carrera e incluso su vida. Ha tenido que estar muchos meses fuera de las canchas para poder recuperarse, es por eso que el América todavía toma con calma su rehabilitación, con el Apertura 2021 como su oportunidad para volver a enfundarse con la camiseta azulcrema.

“‘Nico no está dado de alta médica . Ya lo dieron de alta para participar en lo que sea, eso no quiere decir que ya puede jugar un partido de futbol. Trabaja como pocos jugadores que he conocido. Tendrá que seguir con su rehabilitación, le quedará abril y mayo. Al paso que veo creo que estará listo para la pretemporada. En verano tomaremos la decisión. Tiene que regresar a Atlanta y posteriormente tomaremos una decisión”, mencionó Santiago en conferencia de prensa.

Por otro lado, habló sobre el caso del colombiano, Benedetti, quien ha sido el foco de atención en los últimos meses, debido a las constantes lesiones que ha tenido. “Ya está, ya se recuperó. Lo hemos llevado con calma, sin querer apresurar su rehabilitación. Lo veo al 100 por ciento y la semana que viene, probablemente, tenga minutos en un partido amistoso para que se vaya ‘encanchando’, por decirlo de alguna manera, para que sea tomado en cuenta para el regreso de la fecha FIFA”.

Nico Castillo, luego de su cirugía (Foto: Instagram@castillo30__)

Asimismo, el presidente azulcrema comentó que en un par de semanas estarán arrancando los Octavos de Final de la Liga Campeones de Concacaf, torneo que para el América no será considerado como prioridad y se le dará el mayor importancia a la Liga local, así lo manifestó durante la conferencia de prensa.

“Si es priorizar, obviamente nos debemos a la Liga local, la Concachampions no nos deja nada y los clubes tienen que aportar dinero para los viajes, y el premio deportivo no va en relación a lo que es el torneo y hemos pensado seriamente en algunos partidos ir con un cuadro alterno porque arriesgamos a los jugadores con una sobrecarga de trabajo”, confirmó el directivo.

Además resaltó que los calendarios de la Concacaf están muy mal organizados, no dan mucho en lo económico y deportivo.





