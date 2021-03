“Cualquiera pudo volverse loco con un 5% de lo que yo tengo”: Canelo Álvarez habló sobre el lado desconocido de su éxito

(Foto: Instagram/Canelo)

El pugilista Saúl Canelo Álvarez es el único atleta mexicano que ocupa un lugar entre los atletas mejor pagados en el mundo, de acuerdo con el listado elaborado por la revista Forbes. En el 2020 se estima ingresó USD 37 millones de pesos.

Cabe señalar que las ganancias del mexicano redujeron 59% del 2019 al 2020 consecuencia de la pandemia, y solo fue una ocasión en la que pudo subir al ring ante la suspensión de eventos deportivos.

En relación con lo que ha obtenido durante su carrera en el boxeo y la forma en la que mantiene su carrera. Álvarez indicó en entrevista con el periodista deportivo Javier Alarcón que siempre se ha refugiado en su familia, en su hija la mayor, para no perder su objetivo.

En algún momento fue tanto que, a lo mejor, me volví loco, pero fue cuestión de segundo […] Pero cualquiera pudo volverse loco con un 5% de lo que yo tengo, es demasiado, lo que me ha ayudado es saber lo quiero y en dónde estoy parado. Siempre he sido una persona que le llama más su familia, el gimnasio, que cualquier otra cosa. El día que eso no pase habrá personas que me lo dirá aunque me enoje.

(Foto: EFE/EPA/Ed Mulholland)

Además, Canelo Álvarez comentó que sus logros también le ha dado valores, disciplina, una vida que no imagino, y satisfacciones, “siempre quise ser campeón mundial pero no imagine la magnitud de lo que significa, a veces aún no me lo creo”.

El originario de Jalisco fue cuestionado si ya ha “llenado los zapatos de sus padres con sus logros”, lo cual indicó que era muy difícil de responder, “nunca voy a llenar los zapatos de mis padres. Ellos me dieron valores increíbles, lo que necesitaba para ser el hombre que soy hoy”.

Su carrera ha sido cuestionada y en algunas ocasiones criticada, a pesar de tener un récord de 55 victorias, 37 por la vía del KO, 2 empates y una derrota. “Nunca vas a tener contenta a la gente”, aseveró, y que en cualquier otra nación serían aplaudidos sus triunfos.

De los comentario negativos sobre su última pelea, contra el turco Avni Yildirim, aseguró: “haré lo que me convenga a mí, porque no voy hacer lo que la gente quiere, porque nunca van a estar a gusto”.

(Foto: Instagram/Canelo)

Sobre Gennady Golovkin precisó que no le genera ningún riesgo o motivación, pero si me “genera un buen negocio, estoy dispuesto ha hacerlo”. Y una pelea en México, dijo, no la verá como un negocio sino como un gusto.

En tanto, su siguiente compromiso está pactado para el 8 de mayo ante el británico Billy Joe Saunders, de 31 años. El objetivo del boxeador mexicano es unificar los títulos del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por su sigla en inglés), y la Organización Mundial de Boxeo (WBO, por su sigla en inglés).

Sobre los momentos que son los más felices de su vida, indicó, son sus hijos, “cuando tengo oportunidad juego todo el tiempo con ellos, aunque llegue todo cansado”.

Mientras que de su infancia, recordó que aunque era muy tímido por su aspecto físico, al ser pelirrojo lo molestaban constantemente, en contraste era un niño muy travieso,“ yo era incontrolable, me escapaba cuando me castigaban”.

(Foto:Ed Mulholland/USA TODAY Sports)

El papá de Saúl también se molestaba que su hijo se escapaba cuando iba a ayudarles a vender paletas para ir a entrenar, hasta que aquel niño dejo en claro que nada iba a cambiar, porque amaba el box.

Cabe señalar que los siete hermanos varones que tiene, todos han estado practicado box.

Canelo Álvarez tenía muy claro que quería ser pugilista, ni el intento de Atlas por reclutarlo en fuerza básicas lo hizo cambiar cambiar de deporte, en el que se involucró por su hermano mayor. ¿Qué otra cosa pudo ser Saúl? Su sueño era ser piloto de Fórmula Uno.

