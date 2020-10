Chivas vs Cruz Azul: Antuna reconoció el poderío de La Máquina a pesar de su mala racha

Antuna aseguró que buscarán la victoria contra La Máquina y aseguró que tendrán miedo del Rebaño Sagrado en la Liguilla (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

Cruz Azul es uno de los grandes candidatos para el título, pero la última racha de tres partidos sin victoria prendió las alarmas. Sin embargo, para Uriel Antuna, La Máquina es un equipo de cuidado.

“Sabemos el poderío de Cruz Azul, por algo está en los primeros puestos, pero más que nada estamos enfocados en nosotros y salir bien el domingo”, comentó el delantero de las Chivas en conferencia de prensa.

No viene atravesando su mejor momento, pero debemos de tener cuidado

Y es que, si los rojiblancos ganan este fin de semana, se colocarían a un punto de los celestes, que están todavía en puestos de calificación directa a la Liguilla. Sin embargo, los capitalinos no han dejado en todo el torneo los cuatro primeros lugares de la tabla.

“Cruz Azul también tiene lo suyo. Estamos en nuestra casa y tenemos que hacerla valer. Sabemos que es difícil, pero nosotros vamos a salir a proponer y a ganar este partido”, aseguró el también seleccionado mexicano.

A pesar de que el Rebaño Sagrado está en el séptimo lugar del torneo, Antuna apuntó que el equipo se encuentra con buen ritmo de juego. “Sólido defensivamente y se ha visto el trabajo a la ofensiva. Sólo falta afinar el último toque, pero estamos bien. Vamos a encarar bien esta liguilla”, aseveró.

El ariete duranguense también habló del cierre del torneo para los rojiblancos. “Sabemos lo complicados que son estos partidos, lo que jugamos y lo que se juegan ellos. Al final vamos a tener que enfrentarlos en la Liguilla”, señaló.

Las Chivas tendrán semanas complicadas. En sus últimas semanas se medirán contra Cruz Azul, Pumas y Monterrey, quienes han sido de los equipos más regulares de todo el campeonato.

Sin embargo, para Uriel, estos enfrentamientos servirán para saber qué tanto ha avanzado la plantilla. “También es para decirles que tengan miedo, que digan que Chivas está cerrando bien”, sentenció.

El que esté mejor que todos es el que va a sobresalir. Para ser campeón tienen que ganarle a todos

Sobre su rendimiento en la cancha, el mexicano reconoció que al principio no se sintió cómodo cuando llegó a las Chivas. “No me sentía tan cómodo, pero con el paso del tiempo me voy adaptando”, agregó.

Ahora, Antuna parece que se afianzó en el cuadro titular de Víctor Manuel Vucetich, gracias al gran trabajo que ha hecho con José Juan Macías y Alexis Vega. “Somos los que hemos jugado un poquito más, pero nos falta un poquito de experiencia. Siento que Macías y Alexis están para jugar en Europa, pero nos falta experiencia”, anotó.

Por último, recordó la reunión que tuvo con Vega hace unos meses, que le costó un castigo por parte de la directiva. “A veces estas en las peores, a veces estas en las muy buenas, pero hay que tratarlo con tranquilidad”, externó.

A pesar de que aceptó su error, declaró que el problema se hizo más grande de lo que fue por la prensa y las redes sociales, quienes magnificaron el incidente a través de sus opiniones. “La gente siempre va a hablar, pero yo estoy aquí para jugar fútbol, para poner a Chivas donde tiene que estar”, finalizó.

