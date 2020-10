“El que nada debe nada teme”: Angélica Fuentes anuncia batalla legal por Chivas

Angélica Fuentes (Foto: Instagram@angelicafuentes63)

Angélica Fuentes, ex esposa de Jorge Vergara, publicó en redes sociales un video en el que dio a conocer que buscará a través de la vía legal que sea respetada la herencia de sus dos hijas, además de que sea saldada una cuenta de un préstamo personal con el anterior propietario de las Chivas Guadalajara.

La ex esposa del directivo del Rebaño Sagrado mencionó que Vergara habría desheredado a sus hijas, a quien solo les dio una pensión durante algunos años.

“Para nadie es desconocido que desde mi divorcio de Jorge Vergara que en paz descanse, he vivido en una lucha constante de defender mi imagen, mi carrera y mi patrimonio, durante casi cuatro años fui una mujer a la que atacaron, acusaron y difamaron de una forma despiadada, buscaron como a tantas mujeres quebrar mi espíritu pero no pudieron, ese litigio fue largo y también doloroso y dejó algo inconcluso que no puedo dejar de lado, mis hijas se quedarían con lo que por derecho les corresponde de herencia, además existe el pago pendiente por un adeudo personal que en su momento Jorge Vergara adquirió conmigo”, señaló.

Angélica Fuentes y Jorge Vergara (Foto: Cuartoscuro)

Fuentes Tellez aseguró que confía en que los tribunales competentes analizarán su caso, esperando lograr obtener lo que por derecho tanto a sus hijas como a ella les corresponde.

“Podría quedarme callada, pero estoy convencida que es más importante darles un ejemplo a mis hijas de la importancia de luchar y nunca darse por vencidas, confió plenamente en que los tribunales competentes analizarán mi caso y verán que es el de una mamá que quiere ver por sus hijas y el de una mujer que por lo que conforme a derecho le corresponde”, agregó.

Sin embargo, también reconoció que esta toma de acciones podría traer señalamientos y ataques infundados en su contra, por lo que dice ya estar preparada.

“Sé que esto va a detonar una serie de ataques infundados en mi contra que irán desde señalamiento de acción desmedida hasta mentiras absurdas, estoy preparada, soy una mujer resiliente e inquebrantable, una mujer al final del día de una sola pieza, hoy enfrentaré esta situación con la frente en alto y con el corazón abierto con la plena convicción de que el que nada debe nada teme”, concluyó.

Angélica Fuentes (Foto: Cuartoscuro)

Jorge y Angélica se casaron en el 2008, en la India, y siete años después se divorciaron. Además, esas mismas fechas dieron a conocer la conclusión de la relación laboral.

Ella refirió que tuvo una muy buena relación laboral con el empresario. Ya que, dijo, cada uno tenía determinadas fortalezas con lo que tenían una mancuerna perfecta.

De la relación entre Jorge y Angélica nacieron Valentina (2011) y Mariaignacia (2014).

Jorge murió el pasado 15 de noviembre consecuencia de un paro cardiorespiratorio y al respecto, la empresaria dijo que le dolió mucho la noticia por sus hijas, quienes no tenían contacto con su papá.

Le cuestionaron a Angélica si Jorge murió enojado con ella. A lo que respondió que “tenía cuatro años sin volver a cruzar palabra con Jorge. No lo sé. Él tampoco volvió a cruzar palabra con mis hijas”.

