Tras ser suspendido de por vida por la FIFA, el presidente de Olimpia de Paraguay dejó su cargo en el club

La comisión disciplinaria de la FIFA suspendió a Marco Trovato de por vida tras ser declarado culpable “por manipulación de partidos y falta de cooperación durante el procedimiento de investigación”, sin embargo, el organismo le dio un plazo de 10 días para que pida el fundamento íntegro de la sentencia y la posibilidad de recurrirla ante la Comisión de Apelación de la FIFA. Por ese motivo, el lunes al dirigente anunció que recurriría a los tribunales y ahora comunicó que dejará su cargo para enfocarse en su defensa.

“Hoy me toca toma una decisión difícil a nivel personal, pero la cual no dudé ni un segundo para salvaguardar el normal funcionamiento del Club Olimpia como institución porque El Olimpia está por sobre Todos y jamás debe responder a intereses personales. Hoy tomo la decisión de pedir permiso, de dejar en pausa mis funciones como Presidente de mi amado Club Olimpia y enfocarme de lleno en mi defensa en esta causa totalmente injusta, de limpiar mi nombre, el de mi familia y mi club de las acusaciones que pesan en mi contra”, informó mediante un comunicado que lanzó en redes sociales.

“He dejado hasta la última gota de sudor y sangre dentro de la cancha, porque así debe ser siempre para los que nos toca vestir la Gloriosa Franjeada y un Presidente del Olimpia no se arrodilla ante Nadie, Solo ante Dios. La verdad siempre triunfa, y esta no será la excepción", señaló en el escrito.

Trovato había calificado de “falsa de toda falsedad” la denuncia en su contra que derivó en una dura sanción de la FIFA, que lo suspendió de por vida por presunto amaño de partidos en la temporada 2018/19. El dirigente ahora deberá apelar la sanción que incluye una multa de 100.000 francos suizos (USD 110.000).

“Los órganos de apelación están ahí y vamos a apelar. Todas las pruebas que nosotros presentamos son ciertas, veraces. La denuncia esa falsa de toda falsedad”, había declarado el ex dirigente en un mensaje vía telemática el lunes. “Esto fue un juicio político. La denuncia es falsa de toda falsedad. Hubo una clara intención de dañar la imagen de mi club y mi nombre”, añadió.

En el comunicado de este martes, el paraguayo insistió en que es inocente y en que las acusaciones no tienen asidero alguno: “A nivel personal, estos últimos meses fueron durísimos porque tuve que enfrentarme a toda una maquinaria armada para destruir mi nombre y el del Olimpia, creando historias falsas ,que resultan hasta tontas al leerlas, con el solo objetivo de destruir. Me he sometido a un proceso que nunca me acusó efectivamente de un hecho en particular, un proceso que no me dio oportunidad a la defensa, que en ningún momento me llamo a declarar, con pruebas trucadas y viciadas de toda nulidad, siempre colaboramos con la investigación por más que era irregular y violatoria del debido proceso, que ninguna de todas las pruebas del complot que presentamos, armado en Paraguay fueron analizadas, fotos, audios y videos de cómo se arregló la compra de un celular para inculparme de algo que nunca cometí. Esto no tiene asidero factico, ni jurídico ni probatorio en ninguna parte del mundo”.

En noviembre del año pasado medios paraguayos relacionaron a Trovato con Apostala, la principal firma de apuestas deportivas que opera en Paraguay, lo que llevó a un tenso enfrentamiento entre el directivo y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El club más antiguo de Paraguay, 44 veces campeón en su historia, con tres títulos de Copas Libertadores (1979-1991-2002) en su haber, un título como campeón del mundo (1979) y tetracampeón de los últimos cuatro certámenes de primera división, había ganado los respectivos torneos Apertura y Clausura tanto en 2018 como en 2019, aunque este año ha sido el Cerro Porteño el que acaba de ganar la primera de estas competiciones.

