El abogado detrás del polémico burofax ya no trabajará con Lionel Messi: las razones

Jorge Pecourt era quien asesoraba a Leo Messi en el marco jurídico y legal

El 25 de agosto de este año las alarmas del Camp Nou se encendieron cuando desde una máquina de fax apareció un documento firmado por Lionel Messi que indicaba que se marcharía del club de manera inmediata, amparándose en la cláusula de salida que figuraba en su contrato y que le permitía irse a otro club sin pagar un solo dólar.

Luego del 8 a 2 que el equipo había sufrido en Lisboa ante el Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League, la dirigencia se negó a que esto suceda y de inmediato le contestó al futbolista que para dejar de vestir la camiseta azulgrana debía pagar 700 millones de euros, porque la cláusula había expirado. Este entredicho obligaba entonces al goleador a recurrir a la Justicia, algo que La Pulga no quiso hacer, según reconoció, porque su intención no era realizarle un juicio a la institución que lo crío futbolísticamente.

Ahora, el sitio 2PlayBook, especializado en aspectos que rodean a la industria del deporte, informó que el abogado que estuvo detrás de la idea del burofax ya no seguirá ligado a la firma que trabaja con Messi. “Jorge Pecourt ha acordado su salida de Cuatrecasas pocas semanas después de estar en el foco mediático por ser el abogado que asesoró al futbolista argentino durante su intento por rescindir unilateralmente su relación con el club”, informó el portal. Según sus fuentes, abrirá su propio estudio para seguir dedicándose al asesoramiento de deportistas, pero más allá de su nuevo proyecto, el fallido burofax colaboró con su desvinculación.

Jorge Pecourt fue quien recomendó a Messi utilizar el burofax como método para informar de manera oficial su salida del Barcelona e incluso estuvo junto al padre del futbolista en la reunión que mantuvieron más tarde con el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en donde el dirigente le dejó en claro que no dejarían ir al jugador gratis.

Messi y Bartomeu siguen enfrentados tras el conflicto

El abogado se describe en la web de Cuatrecasas como: “Experto en asesoramiento y planificación fiscal para entidades residentes y no residentes. Amplia experiencia en el asesoramiento de grupos de empresas y en la planificación fiscal de reestructuraciones empresariales, tanto nacionales como internacionales. Miembro del equipo deportivo de Cuatrecasasas, asesora regularmente a clubes y deportistas”.

Por el momento, la firma, que hasta el 30 de agosto también asesoraba al Barcelona, seguirá trabajando junto a Lionel Messi. O al menos aún no hay novedades de un posible cambio de timón por parte del rosarino en el aspecto jurídico.

El 4 de septiembre, en una entrevista al sitio Goal, el delantero de 32 años se había referido al asunto del burofax y explicó entonces que esa era la forma para “hacerlo oficial” ya que la decisión de irse se la había avisado previamente al presidente Josep Bartomeu. “Había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no daba bola a lo que le estaba diciendo”.

Messi finalmente se quedó en el Barcelona y lo hará al menos hasta junio de 2021 cuando acaba su vínculo, que incluso podrá extender si así lo desea. El delantero fue titular el domingo en el triunfo del conjunto catalán ante el Villarreal por 4 a 0 en su debut en La Liga y marcó un gol, de penal.

