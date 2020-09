Un final para el infarto y una nueva victoria de Los Lakers: el triple decisivo que puso 2-0 la definición de la Conferencia Oeste de la NBA

Definición del triunfo de Los Ángeles Lakers vs Denver Nuggets (2do partido)

La franquicia de Los Ángeles Lakers obtuvo un agónico triunfo sobre Denver Nuggets, por 105-103, para adelantarse 2 a 0 en la serie final que ambos animan por la Conferencia Oeste de la NBA.

En el gimnasio Advenhealth Arena de la Burbuja de Orlando, el conjunto californiano alcanzó una victoria angustiosa, a apenas 1 segundo del cierre, con un triple conseguido por el ala pivote Anthony Davis, goleador de la noche con 31 unidades.

El ex jugador de New Orleans Pelicans encestó 9-19 en dobles, 2-4 en triples y 7-7 en libres en los casi 39 minutos que estuvo en el campo del choque disputado en el complejo Disney Wide World of Sports. Así, Davis redondeó su buena labor con la captura de 9 rebotes, la entrega de 2 asistencias y la concreción de 2 tapas.

El astro LeBron James, por su parte, acumuló 26 tantos, 11 rebotes y 4 asistencias para el quinteto que conduce Frank Vogel, que resultó el mejor del Oeste durante la fase regular.

En los Nuggets, que remontaron ocho puntos de desventaja en el último minuto y medio (92-100) y estuvieron muy cerca de pegar el zarpazo, sobresalió el pivote serbio Nikola Jokic, quien terminó con una marca de 30 puntos, 9 asistencias, 6 rebotes y 4 recuperos en 39 minutos. Además, el base canadiense Jamal Murray acumuló 25 unidades, 6 rebotes y 4 pases gol, mientras Michael Porter Jr consiguió 15 tantos y 4 rebotes.

Anthony Davis jamás había estado en estas instancias de una postemporada en la NBA y tampoco había tenido oportunidad de anotar una canasta decisiva. Sin embargo, la experiencia no fue nueva para Los Lakers.

Cuando el triple de Davis entró en el aro mientras expiraba el reloj ahogaba el ataque de Los Ángeles, el destino selló el 105-103 a favor de Los Lakers para poner en ventaja la serie 2-0 en las finales de la Conferencia Oeste. Lo llamativo es que el entrenador, Frank Vogel, recordó la escena con una hazaña similar de otro jugador del club. “Kobe Bryant acertó un lanzamiento así”, declaró el coach. “Para mí, lo que hizo Anthony Davis entrando desde la banca, volando hacia el extremo, recibiendo el balón y enviarlo al aro en el partido más importante para nuestra temporada, y acertarlo, fue un lanzamiento al estilo Mamba”.

Los Lakers jugaron con una indumentaria del color mamba negra. Fueron diseñados conjuntamente con Bryant, su perimetral miembro del Salón de la Fama que falleció el 26 de enero en un accidente de helicóptero.

El tercer encuentro de la llave se jugará el martes, a partir de las 22:00 de Argentina.

En tanto, por la división del Este, también en la definición, Boston Celtics (1) buscará nivelar la serie que sostiene con Miami Heat (2) en el partido que ambos disputarán el miércoles, a partir de las 21:30.

