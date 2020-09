Luis Enrique fue terminante al referirse al caso Messi: “Los clubes están por encima de las personas”

Si el conflicto entre Lionel Messi y el Barcelona tomó trascencia total a nivel mundial no hace falta vivir en la ciudad catalana para saber que es el tema del momento desde hace semanas para los lugareños. La Pulga finalmente anunció que permanecerá en el club pero el quiebre de su relación con la directiva culé continúa sobre el tapete. Todavía no se presentó a entrenar bajo las órdenes de Ronald Koeman pero lo haría la semana próxima. Luis Enrique, entrenador de la selección española, también opinó sobre el caso.

“ Yo creo que los clubes están por encima de todas las personas, ya sea jugadores, entrenadores o presidentes. El Fútbol Club Barcelona fundado en 1899 es un club de los mejores del mundo, que ha ganado títulos siempre y que con Leo Messi y sus compañeros ganó muchos. Es evidente que hubo una relación maravillosa durante estos años en los que se conquistaron muchas cosas y que Leo ha hecho que el Barça creciera de manera exponencial y consiguiera un buen rendimiento, pero me hubiera gustado mucho más que se hubiera llegado a un acuerdo y que las dos partes estuvieran de acuerdo en la decisión final”, manifestó el hombre que compartió plantilla con Messi en su última temporada como profesional que, por casualidad, fue la primera del argentino.

Luis Enrique (50 años) dirigió durante tres temporadas a Messi en el Barcelona (AP)

Años más tarde el destino puso a Luis Enrique como entrenador del rosarino: juntos obtuvieron 9 títulos en el Barça (tres Copas del Rey, dos Ligas, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa europea y una Supercopa española). En carácter de líder de grupo en la selección española, que inició su camino en la Liga de las Naciones de la UEFA, ahondó en el cortocircuito interno de la entidad blaugrana: “Tarde o temprano Leo Messi dejará de jugar y es de bien nacido ser agradecidos, a las dos partes. Hubiera sido más positivo y me hubiera gustado mucho más que la cosa hubiera sido amistosa. Y repito, el día que Leo Messi se vaya, será una pena porque no lo tendremos cerca y no podremos ver la maravilla de jugador que ha sido, es y que todavía será, pero el club seguirá ganando títulos sin Leo Messi. Estoy seguro, porque siempre lo ha hecho”.

Lucho dejó claro que, según su visión, habrá vida después de Messi en el Barcelona. “Ya está, esa es mi reflexión, no sé si les gustará a muchos o no, pero es la mía”, concluyó. En poco más de un minuto, el ex entrenador culé pareció inclinarse por uno de los dos bandos.

